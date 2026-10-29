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Россия и страны Африки договорились расширять взаимодействие

Россия и страны Африки договорились расширять взаимодействие - 29.10.2026, ПРАЙМ

Россия и страны Африки договорились расширять взаимодействие

Россия и страны Африки договорились расширять взаимодействие и укреплять координацию усилий в рамках "Группы двадцати", говорится в совместной декларации по... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T21:14+0300

2026-10-29T21:14+0300

2026-10-29T21:14+0300

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Россия и страны Африки договорились расширять взаимодействие и укреплять координацию усилий в рамках "Группы двадцати", говорится в совместной декларации по итогам саммита Россия-Африка. "Действуя в соответствии с нормами национального законодательства России и африканских государств, согласились о нижеследующем... Расширять взаимодействие и укреплять координацию усилий в рамках "Группы двадцати", - говорится в декларации. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка прошли в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.

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россия, мировая экономика, африка, москва