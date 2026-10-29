https://1prime.ru/20261029/afrika-874784720.html
Россия и страны Африки договорились расширять взаимодействие
Россия и страны Африки договорились расширять взаимодействие - 29.10.2026, ПРАЙМ
Россия и страны Африки договорились расширять взаимодействие
Россия и страны Африки договорились расширять взаимодействие и укреплять координацию усилий в рамках "Группы двадцати", говорится в совместной декларации по... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T21:14+0300
2026-10-29T21:14+0300
2026-10-29T21:14+0300
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мировая экономика
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Россия и страны Африки договорились расширять взаимодействие и укреплять координацию усилий в рамках "Группы двадцати", говорится в совместной декларации по итогам саммита Россия-Африка. "Действуя в соответствии с нормами национального законодательства России и африканских государств, согласились о нижеследующем... Расширять взаимодействие и укреплять координацию усилий в рамках "Группы двадцати", - говорится в декларации. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка прошли в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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россия, мировая экономика, африка, москва
РОССИЯ, Мировая экономика, АФРИКА, МОСКВА
Россия и страны Африки договорились расширять взаимодействие
Россия и страны Африки договорились расширять взаимодействие в рамках "Группы двадцати"
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Россия и страны Африки договорились расширять взаимодействие и укреплять координацию усилий в рамках "Группы двадцати", говорится в совместной декларации по итогам саммита Россия-Африка.
"Действуя в соответствии с нормами национального законодательства России и африканских государств, согласились о нижеследующем... Расширять взаимодействие и укреплять координацию усилий в рамках "Группы двадцати", - говорится в декларации.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка прошли в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.