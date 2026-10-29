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Россия и Африка договорились укреплять сотрудничество в финансовой сфере

Россия и Африка договорились укреплять сотрудничество в финансовой сфере - 29.10.2026, ПРАЙМ

Россия и Африка договорились укреплять сотрудничество в финансовой сфере

РФ и Африка договорились укреплять сотрудничество в финансовой сфере, в том числе для обеспечения надежных и устойчивых расчетных механизмов, говорится в... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T21:14+0300

2026-10-29T21:14+0300

2026-10-29T21:14+0300

россия

финансы

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москва

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. РФ и Африка договорились укреплять сотрудничество в финансовой сфере, в том числе для обеспечения надежных и устойчивых расчетных механизмов, говорится в совместной декларации по итогам саммита Россия-Африка. "(Государства согласились - ред.) укреплять сотрудничество в финансовой сфере, в том числе в целях обеспечения надежных и устойчивых расчетных механизмов", - говорится в документе. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка прошли в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.

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россия, финансы, африка, москва