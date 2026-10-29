Россия и Африка договорились укреплять сотрудничество в сфере ИИ
Россия и Африка договорились о сотрудничестве в сфере ИИ и преодолении цифрового разрыва
МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Россия и африканские государства по итогам саммита подписали совместную декларацию о сотрудничестве в области цифровых технологий и инноваций, включая искусственный интеллект (ИИ). В документе, опубликованном на сайте Кремля, стороны подтвердили общее стремление к дальнейшему укреплению равноправного и взаимовыгодного сотрудничества в сфере информационно-коммуникационных технологий.
В декларации отмечается важность соблюдения разработчиками и поставщиками ИИ законодательства стран, где используются их технологии. Стороны также приветствовали практическое сотрудничество между Россией и африканскими государствами для преодоления цифрового разрыва и технологического неравенства.
Кроме того, Россия и Африка поддержали выработку недискриминационных подходов к стандартам и управлению рисками в сфере ИИ. "Отстаиваем недискриминационный, равный и взаимовыгодный доступ каждого из государств к основополагающим ресурсам, необходимым для развития, развертывания и использования ИИ, включая обмен знаниями, обучающие массивы данных, вычислительные мощности, программно-аппаратные решения и иные технологические компоненты", — говорится в документе.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия — Африка прошли в Москве 28–29 октября.