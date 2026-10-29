Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и Африка договорились укреплять сотрудничество в сфере ИИ - 29.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261029/afrika-874785133.html
Россия и Африка договорились укреплять сотрудничество в сфере ИИ
Россия и Африка договорились укреплять сотрудничество в сфере ИИ - 29.10.2026, ПРАЙМ
Россия и Африка договорились укреплять сотрудничество в сфере ИИ
Россия и африканские государства по итогам саммита подписали совместную декларацию о сотрудничестве в области цифровых технологий и инноваций, включая... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T21:18+0300
2026-10-29T21:20+0300
технологии
россия
африка
москва
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874785133.jpg?1793298011
МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Россия и африканские государства по итогам саммита подписали совместную декларацию о сотрудничестве в области цифровых технологий и инноваций, включая искусственный интеллект (ИИ). В документе, опубликованном на сайте Кремля, стороны подтвердили общее стремление к дальнейшему укреплению равноправного и взаимовыгодного сотрудничества в сфере информационно-коммуникационных технологий.В декларации отмечается важность соблюдения разработчиками и поставщиками ИИ законодательства стран, где используются их технологии. Стороны также приветствовали практическое сотрудничество между Россией и африканскими государствами для преодоления цифрового разрыва и технологического неравенства.Кроме того, Россия и Африка поддержали выработку недискриминационных подходов к стандартам и управлению рисками в сфере ИИ. "Отстаиваем недискриминационный, равный и взаимовыгодный доступ каждого из государств к основополагающим ресурсам, необходимым для развития, развертывания и использования ИИ, включая обмен знаниями, обучающие массивы данных, вычислительные мощности, программно-аппаратные решения и иные технологические компоненты", — говорится в документе.Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия — Африка прошли в Москве 28–29 октября.
африка
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, россия, африка, москва
Технологии, РОССИЯ, АФРИКА, МОСКВА
21:18 29.10.2026 (обновлено: 21:20 29.10.2026)
 
Россия и Африка договорились укреплять сотрудничество в сфере ИИ

Россия и Африка договорились о сотрудничестве в сфере ИИ и преодолении цифрового разрыва

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Россия и африканские государства по итогам саммита подписали совместную декларацию о сотрудничестве в области цифровых технологий и инноваций, включая искусственный интеллект (ИИ). В документе, опубликованном на сайте Кремля, стороны подтвердили общее стремление к дальнейшему укреплению равноправного и взаимовыгодного сотрудничества в сфере информационно-коммуникационных технологий.
В декларации отмечается важность соблюдения разработчиками и поставщиками ИИ законодательства стран, где используются их технологии. Стороны также приветствовали практическое сотрудничество между Россией и африканскими государствами для преодоления цифрового разрыва и технологического неравенства.
Кроме того, Россия и Африка поддержали выработку недискриминационных подходов к стандартам и управлению рисками в сфере ИИ. "Отстаиваем недискриминационный, равный и взаимовыгодный доступ каждого из государств к основополагающим ресурсам, необходимым для развития, развертывания и использования ИИ, включая обмен знаниями, обучающие массивы данных, вычислительные мощности, программно-аппаратные решения и иные технологические компоненты", — говорится в документе.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия — Африка прошли в Москве 28–29 октября.
 
ТехнологииРОССИЯАФРИКАМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала