https://1prime.ru/20261029/afrika-874785431.html

Россия и Африка выступили против захвата гражданских судов

Россия и Африка выступили против захвата гражданских судов - 29.10.2026, ПРАЙМ

Россия и Африка выступили против захвата гражданских судов

Россия и Африка выступили против необоснованного задержания, захвата или ареста гражданских судов, в том числе под флагами стран Африки, следует из декларации... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T21:22+0300

2026-10-29T21:22+0300

2026-10-29T21:22+0300

россия

бизнес

африка

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Россия и Африка выступили против необоснованного задержания, захвата или ареста гражданских судов, в том числе под флагами стран Африки, следует из декларации третьего саммита Россия – Африка. "Последовательно выступать против необоснованного задержания, захвата или ареста гражданских судов, в том числе следующих под флагами государств Африканского континента и отвечающих всем требованиям безопасности судоходства и защиты морской среды", - говорится в тексте документа.

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россия, бизнес, африка