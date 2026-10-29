https://1prime.ru/20261029/afrika-874785431.html
Россия и Африка выступили против захвата гражданских судов
Россия и Африка выступили против захвата гражданских судов - 29.10.2026, ПРАЙМ
Россия и Африка выступили против захвата гражданских судов
Россия и Африка выступили против необоснованного задержания, захвата или ареста гражданских судов, в том числе под флагами стран Африки, следует из декларации... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T21:22+0300
2026-10-29T21:22+0300
2026-10-29T21:22+0300
россия
бизнес
африка
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Россия и Африка выступили против необоснованного задержания, захвата или ареста гражданских судов, в том числе под флагами стран Африки, следует из декларации третьего саммита Россия – Африка. "Последовательно выступать против необоснованного задержания, захвата или ареста гражданских судов, в том числе следующих под флагами государств Африканского континента и отвечающих всем требованиям безопасности судоходства и защиты морской среды", - говорится в тексте документа.
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россия, бизнес, африка
Россия и Африка выступили против захвата гражданских судов
Россия и Африка выступили против необоснованного задержания и ареста гражданских судов
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Россия и Африка выступили против необоснованного задержания, захвата или ареста гражданских судов, в том числе под флагами стран Африки, следует из декларации третьего саммита Россия – Африка.
"Последовательно выступать против необоснованного задержания, захвата или ареста гражданских судов, в том числе следующих под флагами государств Африканского континента и отвечающих всем требованиям безопасности судоходства и защиты морской среды", - говорится в тексте документа.