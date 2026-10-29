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Россия и Африка договорились сотрудничать в сфере драгоценных металлов

Россия и Африка договорились сотрудничать в сфере драгоценных металлов - 29.10.2026, ПРАЙМ

Россия и Африка договорились сотрудничать в сфере драгоценных металлов

Россия и страны Африки договорились сотрудничать в сфере драгоценных металлов, содействовать продвижению Кимберлийского процесса, следует из декларации по... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T21:32+0300

2026-10-29T21:32+0300

2026-10-29T21:32+0300

промышленность

россия

африка

москва

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Россия и страны Африки договорились сотрудничать в сфере драгоценных металлов, содействовать продвижению Кимберлийского процесса, следует из декларации по итогам третьего саммита Россия - Африка, опубликованной на сайте Кремля. "Поддерживать усилия по развитию взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в сфере драгоценных металлов. Содействовать продвижению Кимберлийского процесса как единственного глобального межправительственного механизма сертификации необработанных природных алмазов и регулирования торговли ими, направленного на недопущение попадания на рынки "конфликтных" алмазов", - говорится в документе. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия - Африка прошли в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.

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промышленность, россия, африка, москва