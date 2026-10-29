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Россия и Африка договорились сотрудничать в сфере драгоценных металлов
Россия и Африка договорились сотрудничать в сфере драгоценных металлов - 29.10.2026, ПРАЙМ
Россия и Африка договорились сотрудничать в сфере драгоценных металлов
Россия и страны Африки договорились сотрудничать в сфере драгоценных металлов, содействовать продвижению Кимберлийского процесса, следует из декларации по... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T21:32+0300
2026-10-29T21:32+0300
2026-10-29T21:32+0300
промышленность
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Россия и страны Африки договорились сотрудничать в сфере драгоценных металлов, содействовать продвижению Кимберлийского процесса, следует из декларации по итогам третьего саммита Россия - Африка, опубликованной на сайте Кремля. "Поддерживать усилия по развитию взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в сфере драгоценных металлов. Содействовать продвижению Кимберлийского процесса как единственного глобального межправительственного механизма сертификации необработанных природных алмазов и регулирования торговли ими, направленного на недопущение попадания на рынки "конфликтных" алмазов", - говорится в документе. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия - Африка прошли в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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Россия и Африка договорились сотрудничать в сфере драгоценных металлов
Россия и Африка договорились содействовать продвижению Кимберлийского процесса
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Россия и страны Африки договорились сотрудничать в сфере драгоценных металлов, содействовать продвижению Кимберлийского процесса, следует из декларации по итогам третьего саммита Россия - Африка, опубликованной на сайте Кремля.
"Поддерживать усилия по развитию взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в сфере драгоценных металлов. Содействовать продвижению Кимберлийского процесса как единственного глобального межправительственного механизма сертификации необработанных природных алмазов и регулирования торговли ими, направленного на недопущение попадания на рынки "конфликтных" алмазов", - говорится в документе.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия - Африка
прошли в Москве
28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.