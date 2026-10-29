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Россия и Африка намерены расширять использование национальных валют

Россия и Африка намерены расширять использование национальных валют - 29.10.2026, ПРАЙМ

Россия и Африка намерены расширять использование национальных валют

Россия и Африка намерены расширять использование национальных валют во взаимных расчетах, следует из плана действий по итогам Форума партнерства Россия-Африка,... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T21:37+0300

2026-10-29T21:37+0300

2026-10-29T21:37+0300

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африка

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Россия и Африка намерены расширять использование национальных валют во взаимных расчетах, следует из плана действий по итогам Форума партнерства Россия-Африка, опубликованного на сайте Кремля. "(Государства договорились - ред.) расширять использование национальных валют во взаиморасчетах между Российской Федерацией и африканскими государствами", - говорится в документе. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.

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