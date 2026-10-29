https://1prime.ru/20261029/afrika-874785863.html
Россия и Африка будут содействовать производству минеральных удобрений
Россия и Африка будут содействовать производству минеральных удобрений - 29.10.2026, ПРАЙМ
Россия и Африка будут содействовать производству минеральных удобрений
Россия и Африка будут содействовать совместным проектам по производству минеральных удобрений, следует из плана действий по итогам Форума партнерства... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T21:38+0300
2026-10-29T21:38+0300
2026-10-29T21:38+0300
россия
промышленность
африка
москва
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Россия и Африка будут содействовать совместным проектам по производству минеральных удобрений, следует из плана действий по итогам Форума партнерства Россия-Африка, опубликованного на сайте Кремля. "Содействовать совместным проектам по производству минеральных удобрений", - говорится в плане. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка прошли в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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россия, промышленность, африка, москва
РОССИЯ, Промышленность, АФРИКА, МОСКВА
Россия и Африка будут содействовать производству минеральных удобрений
Россия и Африка будут содействовать проекту по производству удобрений