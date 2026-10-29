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Россия и Африка намерены расширять торговлю и инвестиции в энергетику

Россия и Африка намерены расширять торговлю и инвестиции в энергетику - 29.10.2026, ПРАЙМ

Россия и Африка намерены расширять торговлю и инвестиции в энергетику

Россия и Африка намерены расширять торговлю и инвестиции в энергетику, в том числе в нефтегазовые проекты и производство аккумуляторов в Африке, следует из... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T21:38+0300

2026-10-29T21:38+0300

2026-10-29T21:38+0300

россия

африка

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Россия и Африка намерены расширять торговлю и инвестиции в энергетику, в том числе в нефтегазовые проекты и производство аккумуляторов в Африке, следует из плана действий Форума партнерства Россия-Африка на 2027-2029 годы. "Расширять торговлю и привлечение инвестиций в энергетический сектор, в том числе в энергетическую инфраструктуру и проекты в нефтегазовом секторе, в производство аккумуляторов в Африке", - говорится в тексте документа. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка прошли в Москве 28-29 октября. РИА Новости - информационный партнер саммита и форума.

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