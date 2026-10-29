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Россия и Африка намерены расширять торговлю и инвестиции в энергетику
Россия и Африка намерены расширять торговлю и инвестиции в энергетику - 29.10.2026, ПРАЙМ
Россия и Африка намерены расширять торговлю и инвестиции в энергетику
Россия и Африка намерены расширять торговлю и инвестиции в энергетику, в том числе в нефтегазовые проекты и производство аккумуляторов в Африке, следует из... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T21:38+0300
2026-10-29T21:38+0300
2026-10-29T21:38+0300
россия
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Россия и Африка намерены расширять торговлю и инвестиции в энергетику, в том числе в нефтегазовые проекты и производство аккумуляторов в Африке, следует из плана действий Форума партнерства Россия-Африка на 2027-2029 годы. "Расширять торговлю и привлечение инвестиций в энергетический сектор, в том числе в энергетическую инфраструктуру и проекты в нефтегазовом секторе, в производство аккумуляторов в Африке", - говорится в тексте документа. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка прошли в Москве 28-29 октября. РИА Новости - информационный партнер саммита и форума.
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россия, африка, москва
Россия и Африка намерены расширять торговлю и инвестиции в энергетику
Россия и Африка намерены расширять торговлю и инвестиции в энергетику
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Россия и Африка намерены расширять торговлю и инвестиции в энергетику, в том числе в нефтегазовые проекты и производство аккумуляторов в Африке, следует из плана действий Форума партнерства Россия-Африка на 2027-2029 годы.
"Расширять торговлю и привлечение инвестиций в энергетический сектор, в том числе в энергетическую инфраструктуру и проекты в нефтегазовом секторе, в производство аккумуляторов в Африке", - говорится в тексте документа.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка прошли в Москве 28-29 октября. РИА Новости - информационный партнер саммита и форума.