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Россия и Африка поддерживают недискриминационные подходы к ИИ
Россия и Африка поддерживают недискриминационные подходы к ИИ - 29.10.2026, ПРАЙМ
Россия и Африка поддерживают недискриминационные подходы к ИИ
Россия и Африка поддерживают недискриминационные подходы к ИИ, а также предоставление в этой сфере справедливого доступа на рынки, следует из текста декларации | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T21:38+0300
2026-10-29T21:38+0300
2026-10-29T21:38+0300
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Россия и Африка поддерживают недискриминационные подходы к ИИ, а также предоставление в этой сфере справедливого доступа на рынки, следует из текста декларации о сотрудничестве в области гражданского применения технологий искусственного интеллекта, принятой по итогам третьего саммита Россия - Африка. "Поддерживаем выработку совместимых и недискриминационных подходов к стандартам (включая обеспечение прозрачности и объяснимости входных и выходных данных моделей ИИ), техническим требованиям, методикам оценки и управлению рисками в сфере ИИ, а также обеспечение технической совместимости (интероперабельности) решений в области ИИ и предоставление справедливого доступа на рынки", - говорится в документе. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка прошли в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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россия, африка, москва
Россия и Африка поддерживают недискриминационные подходы к ИИ
Россия и Африка поддержали недискриминационные подходы к ИИ и равный доступ на рынки
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Россия и Африка поддерживают недискриминационные подходы к ИИ, а также предоставление в этой сфере справедливого доступа на рынки, следует из текста декларации о сотрудничестве в области гражданского применения технологий искусственного интеллекта, принятой по итогам третьего саммита Россия - Африка.
"Поддерживаем выработку совместимых и недискриминационных подходов к стандартам (включая обеспечение прозрачности и объяснимости входных и выходных данных моделей ИИ), техническим требованиям, методикам оценки и управлению рисками в сфере ИИ, а также обеспечение технической совместимости (интероперабельности) решений в области ИИ и предоставление справедливого доступа на рынки", - говорится в документе.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка прошли в Москве
28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.