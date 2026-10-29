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Россия и Африка поддерживают недискриминационные подходы к ИИ

Россия и Африка поддерживают недискриминационные подходы к ИИ - 29.10.2026, ПРАЙМ

Россия и Африка поддерживают недискриминационные подходы к ИИ

Россия и Африка поддерживают недискрими­национные подходы к ИИ, а также предоставление в этой сфере справедливого доступа на рынки, следует из текста декларации | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T21:38+0300

2026-10-29T21:38+0300

2026-10-29T21:38+0300

россия

африка

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Россия и Африка поддерживают недискрими­национные подходы к ИИ, а также предоставление в этой сфере справедливого доступа на рынки, следует из текста декларации о сотрудничестве в области гражданского применения технологий искусственного интеллекта, принятой по итогам третьего саммита Россия - Африка. "Поддерживаем выработку совместимых и недискрими­национных подходов к стандартам (включая обеспечение прозрачности и объяснимости входных и выходных данных моделей ИИ), техническим требованиям, методикам оценки и управлению рисками в сфере ИИ, а также обеспечение технической совместимости (интероперабельности) решений в области ИИ и предоставление справедливого доступа на рынки", - говорится в документе. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка прошли в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.

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