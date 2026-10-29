https://1prime.ru/20261029/afrika-874786217.html
Россия и Африка приветствуют сотрудничество в области ИИ
Россия и Африка приветствуют сотрудничество в области ИИ - 29.10.2026, ПРАЙМ
Россия и Африка приветствуют сотрудничество в области ИИ
РФ и Африка приветствуют сотрудничество для содействия преодолению цифрового разрыва, укрепления суверенных возможностей в области ИИ, следует из текста... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T21:39+0300
2026-10-29T21:39+0300
2026-10-29T21:39+0300
технологии
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африка
москва
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. РФ и Африка приветствуют сотрудничество для содействия преодолению цифрового разрыва, укрепления суверенных возможностей в области ИИ, следует из текста декларации о сотрудничестве в области гражданского применения технологий искусственного интеллекта по итогам третьего саммита Россия-Африка. "Приветствуем практическое сотрудничество между Российской Федерацией и африканскими государствами в целях содействия преодолению цифрового разрыва, технологического неравенства, укрепления суверенных возможностей в области ИИ и повышения технологической самостоятельности государств, в том числе путем обмена опытом, реализации совместных программ и содействия наращиванию потенциала", - говорится в тексте декларации. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка прошли в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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Технологии, РОССИЯ, АФРИКА, МОСКВА
Россия и Африка приветствуют сотрудничество в области ИИ
Россия и Африка приветствуют сотрудничество в сфере гражданского применения ИИ
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. РФ и Африка приветствуют сотрудничество для содействия преодолению цифрового разрыва, укрепления суверенных возможностей в области ИИ, следует из текста декларации о сотрудничестве в области гражданского применения технологий искусственного интеллекта по итогам третьего саммита Россия-Африка.
"Приветствуем практическое сотрудничество между Российской Федерацией и африканскими государствами в целях содействия преодолению цифрового разрыва, технологического неравенства, укрепления суверенных возможностей в области ИИ и повышения технологической самостоятельности государств, в том числе путем обмена опытом, реализации совместных программ и содействия наращиванию потенциала", - говорится в тексте декларации.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка прошли в Москве
28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.