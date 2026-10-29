https://1prime.ru/20261029/afrika-874786217.html

Россия и Африка приветствуют сотрудничество в области ИИ

Россия и Африка приветствуют сотрудничество в области ИИ - 29.10.2026, ПРАЙМ

Россия и Африка приветствуют сотрудничество в области ИИ

РФ и Африка приветствуют сотрудничество для содействия преодолению цифрового разрыва, укрепления суверенных возможностей в области ИИ, следует из текста... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T21:39+0300

2026-10-29T21:39+0300

2026-10-29T21:39+0300

технологии

россия

африка

москва

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. РФ и Африка приветствуют сотрудничество для содействия преодолению цифрового разрыва, укрепления суверенных возможностей в области ИИ, следует из текста декларации о сотрудничестве в области гражданского применения технологий искусственного интеллекта по итогам третьего саммита Россия-Африка. "Приветствуем практическое сотрудничество между Российской Федерацией и африканскими государствами в целях содействия преодолению цифрового разрыва, технологического неравенства, укрепления суверенных возможностей в области ИИ и повышения технологической самостоятельности государств, в том числе путем обмена опытом, реализации совместных программ и содействия наращиванию потенциала", - говорится в тексте декларации. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка прошли в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.

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технологии, россия, африка, москва