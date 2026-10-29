https://1prime.ru/20261029/afrika-874786308.html

Россия и Африка договорились выступать против блокировки суверенных активов

Россия и Африка договорились выступать против блокировки суверенных активов - 29.10.2026, ПРАЙМ

Россия и Африка договорились выступать против блокировки суверенных активов

Россия и Африка договорились выступать против блокировки суверенных активов и попыток их изъятия, говорится в декларации по итогам третьего саммита... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T21:39+0300

2026-10-29T21:39+0300

2026-10-29T21:39+0300

россия

африка

москва

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Россия и Африка договорились выступать против блокировки суверенных активов и попыток их изъятия, говорится в декларации по итогам третьего саммита Россия-Африка, опубликованной на сайте Кремля. "Действуя в соответствии с нормами национального законодательства России и африканских государств, согласились о нижеследующем... Выступать против практики блокировки суверенных активов и попыток их изъятия, подтверждать неприемлемость применения любого политического или экономического принуждения как средства оказания давления на суверенные государства", - говорится в декларации. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка прошли в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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