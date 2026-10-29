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Россия и Африка договорились выступать против блокировки суверенных активов
Россия и Африка договорились выступать против блокировки суверенных активов - 29.10.2026, ПРАЙМ
Россия и Африка договорились выступать против блокировки суверенных активов
Россия и Африка договорились выступать против блокировки суверенных активов и попыток их изъятия, говорится в декларации по итогам третьего саммита... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T21:39+0300
2026-10-29T21:39+0300
2026-10-29T21:39+0300
россия
африка
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Россия и Африка договорились выступать против блокировки суверенных активов и попыток их изъятия, говорится в декларации по итогам третьего саммита Россия-Африка, опубликованной на сайте Кремля. "Действуя в соответствии с нормами национального законодательства России и африканских государств, согласились о нижеследующем... Выступать против практики блокировки суверенных активов и попыток их изъятия, подтверждать неприемлемость применения любого политического или экономического принуждения как средства оказания давления на суверенные государства", - говорится в декларации. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка прошли в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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россия, африка, москва
Россия и Африка договорились выступать против блокировки суверенных активов
Россия и Африка согласились выступать против блокировки суверенных активов
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Россия и Африка договорились выступать против блокировки суверенных активов и попыток их изъятия, говорится в декларации по итогам третьего саммита Россия-Африка, опубликованной на сайте Кремля.
"Действуя в соответствии с нормами национального законодательства России и африканских государств, согласились о нижеследующем... Выступать против практики блокировки суверенных активов и попыток их изъятия, подтверждать неприемлемость применения любого политического или экономического принуждения как средства оказания давления на суверенные государства", - говорится в декларации.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка прошли в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.