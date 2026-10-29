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Россия и Африка договорились содействовать финансированию проектов в ТЭК
Россия и Африка договорились содействовать финансированию проектов в ТЭК - 29.10.2026, ПРАЙМ
Россия и Африка договорились содействовать финансированию проектов в ТЭК
Россия и Африка договорились содействовать привлечению африканских фининститутов к финансированию и реализации совместных проектов в ТЭК, говорится в декларации | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T21:39+0300
2026-10-29T21:39+0300
2026-10-29T21:40+0300
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африка
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Россия и Африка договорились содействовать привлечению африканских фининститутов к финансированию и реализации совместных проектов в ТЭК, говорится в декларации по итогам третьего саммита Россия-Африка, опубликованной на сайте Кремля. "Содействовать активному привлечению африканских финансовых институтов к финансированию и реализации совместных с Россией проектов в топливно-энергетической сфере", - говорится в документе. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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россия, африка, москва
Россия и Африка договорились содействовать финансированию проектов в ТЭК
Россия и Африка договорились содействовать привлечению африканских фининститутов к ТЭК
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Россия и Африка договорились содействовать привлечению африканских фининститутов к финансированию и реализации совместных проектов в ТЭК, говорится в декларации по итогам третьего саммита Россия-Африка, опубликованной на сайте Кремля.
"Содействовать активному привлечению африканских финансовых институтов к финансированию и реализации совместных с Россией проектов в топливно-энергетической сфере", - говорится в документе.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.