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Россия и Африка намерены создать в Африке российские промзоны
Россия и Африка намерены создать в Африке российские промзоны - 29.10.2026, ПРАЙМ
Россия и Африка намерены создать в Африке российские промзоны
Россия и Африка намерены создать на Африканском континенте российские промзоны с механизмом локализации производств, следует из плана действий по итогам Форума... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T21:40+0300
2026-10-29T21:40+0300
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промышленность
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африка
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Россия и Африка намерены создать на Африканском континенте российские промзоны с механизмом локализации производств, следует из плана действий по итогам Форума партнерства Россия-Африка, опубликованного на сайте Кремля. "Наращивать работу по созданию в Африке российских промышленных зон с механизмом локализации производств", - говорится в плане. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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промышленность, россия, африка, москва
Промышленность, РОССИЯ, АФРИКА, МОСКВА
Россия и Африка намерены создать в Африке российские промзоны
Россия и Африка хотят создать промзоны с механизмом локализации производств