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Россия и Африка будут укреплять сотрудничество для торговли алмазами

Россия и Африка будут укреплять сотрудничество для торговли алмазами - 29.10.2026, ПРАЙМ

Россия и Африка будут укреплять сотрудничество для торговли алмазами

РФ и страны Африки будут укреплять сотрудничество для облегчения свободной торговли необработанными алмазами, следует из плана действий по итогам Форума... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T21:41+0300

2026-10-29T21:41+0300

2026-10-29T21:41+0300

россия

мировая экономика

африка

москва

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. РФ и страны Африки будут укреплять сотрудничество для облегчения свободной торговли необработанными алмазами, следует из плана действий по итогам Форума партнерства Россия-Африка, опубликованного на сайте Кремля. "Способствовать укреплению сотрудничества между Россией и Ассоциацией производителей алмазов Африки, представляющей ведущие африканские алмазодобывающие страны, для облегчения свободной торговли необработанными природными алмазами и устойчивого развития мировой алмазной промышленности", - говорится в плане. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка прошли в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.

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россия, мировая экономика, африка, москва