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Россия и Африка будут укреплять сотрудничество для торговли алмазами - 29.10.2026, ПРАЙМ
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Россия и Африка будут укреплять сотрудничество для торговли алмазами
Россия и Африка будут укреплять сотрудничество для торговли алмазами - 29.10.2026, ПРАЙМ
Россия и Африка будут укреплять сотрудничество для торговли алмазами
РФ и страны Африки будут укреплять сотрудничество для облегчения свободной торговли необработанными алмазами, следует из плана действий по итогам Форума... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T21:41+0300
2026-10-29T21:41+0300
россия
мировая экономика
африка
москва
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. РФ и страны Африки будут укреплять сотрудничество для облегчения свободной торговли необработанными алмазами, следует из плана действий по итогам Форума партнерства Россия-Африка, опубликованного на сайте Кремля. "Способствовать укреплению сотрудничества между Россией и Ассоциацией производителей алмазов Африки, представляющей ведущие африканские алмазодобывающие страны, для облегчения свободной торговли необработанными природными алмазами и устойчивого развития мировой алмазной промышленности", - говорится в плане. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка прошли в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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россия, мировая экономика, африка, москва
РОССИЯ, Мировая экономика, АФРИКА, МОСКВА
21:41 29.10.2026
 
Россия и Африка будут укреплять сотрудничество для торговли алмазами

РФ и Африка будут укреплять сотрудничество для облегчения свободной торговли алмазами

© fotolia.com / Africa StudioАлмазы
Алмазы - ПРАЙМ, 1920, 29.10.2026
© fotolia.com / Africa Studio
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. РФ и страны Африки будут укреплять сотрудничество для облегчения свободной торговли необработанными алмазами, следует из плана действий по итогам Форума партнерства Россия-Африка, опубликованного на сайте Кремля.
"Способствовать укреплению сотрудничества между Россией и Ассоциацией производителей алмазов Африки, представляющей ведущие африканские алмазодобывающие страны, для облегчения свободной торговли необработанными природными алмазами и устойчивого развития мировой алмазной промышленности", - говорится в плане.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка прошли в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
 
РОССИЯМировая экономикаАФРИКАМОСКВА
 
 
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