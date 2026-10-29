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Россия и Африка будут развивать транспортно-логистические коридоры
Россия и Африка будут развивать транспортно-логистические коридоры - 29.10.2026, ПРАЙМ
Россия и Африка будут развивать транспортно-логистические коридоры
Россия и Африка будут развивать международные транспортно-логистические коридоры, обеспечивающие взаимный доступ на рынки, следует из плана действий по итогам... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T21:41+0300
2026-10-29T21:41+0300
2026-10-29T21:41+0300
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Россия и Африка будут развивать международные транспортно-логистические коридоры, обеспечивающие взаимный доступ на рынки, следует из плана действий по итогам форума Россия-Африка. "Развивать международные транспортно-логистические коридоры, обеспечивающие доступ российской продукции на рынки стран Африки и африканской продукции на российский рынок", - говорится в тексте документа. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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РОССИЯ, Бизнес, АФРИКА, МОСКВА
Россия и Африка будут развивать транспортно-логистические коридоры
Россия и Африка будут развивать международные транспортные коридоры