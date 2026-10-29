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Россия и Африка проработают организацию новых маршрутов авиасообщения
Россия и Африка проработают организацию новых маршрутов авиасообщения - 29.10.2026, ПРАЙМ
Россия и Африка проработают организацию новых маршрутов авиасообщения
Россия и Африка проработают организацию новых маршрутов прямого авиасообщения для увеличения турпотоков, следует из плана действий по итогам Форума партнерства... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T21:41+0300
2026-10-29T21:41+0300
2026-10-29T21:41+0300
туризм
бизнес
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Россия и Африка проработают организацию новых маршрутов прямого авиасообщения для увеличения турпотоков, следует из плана действий по итогам Форума партнерства Россия-Африка, опубликованного на сайте Кремля. "Работать над организацией новых маршрутов прямого авиасообщения между Россией и Африкой с целью расширения возможностей для ведения бизнеса и увеличения туристских потоков", - говорится в документе. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка прошли в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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туризм, бизнес, россия, африка, москва
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, АФРИКА, МОСКВА
Россия и Африка проработают организацию новых маршрутов авиасообщения
РФ и Африка проработают организацию новых маршрутов авиасообщения