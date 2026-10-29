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Капитализация Alphabet упала более чем на $500 миллиардов
Капитализация Alphabet упала более чем на $500 миллиардов - 29.10.2026, ПРАЙМ
Капитализация Alphabet упала более чем на $500 миллиардов
Капитализация американского холдинга Alphabet Inc., владеющего компанией Google, упала более чем на 500 миллиардов долларов после публикации финансовой... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T17:08+0300
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Капитализация американского холдинга Alphabet Inc., владеющего компанией Google, упала более чем на 500 миллиардов долларов после публикации финансовой отчетности, следует из данных торгов. На закрытии в среду цена акций Alphabet составляла 324,89 доллара за ценную бумагу, а рыночная стоимость компании составляла 3,973 триллиона долларов. В четверг по состоянию на 16.51 мск стоимость акций Alphabet падала на 12,73% - до 283,53 доллара. С учетом такой цены капитализация компании составляла 3,448 триллиона долларов. Таким образом, по сравнению с предыдущим торговым днем показатель сократился на 505,8 миллиарда долларов. Выручка от рекламы компании за третий квартал выросла почти на 11% - до 84 миллиардов долларов, однако показатель оказался ниже ожиданий аналитиков. Показатель по поисковому подразделению также разочаровал трейдеров. Как отмечает агентство Рейтер, это вызывает опасения аналитиков относительно того, что развитие искусственного интеллекта может нанести ущерб другим сферам. "На рынке, где существуют опасения, что ИИ может подорвать бизнес компании, инвесторам необходимо видеть ускорение роста в сегменте поиска, а не его замедление", - цитирует агентство портфельного менеджера Aptus Capital Advisors Дейва Вагнера (Dave Wagner). В холдинговую компанию Alphabet входит Google со своей поисковой системой. Alphabet также включает в себя Android и YouTube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.
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технологии, alphabet, youtube
Технологии, Alphabet, YouTube
Капитализация Alphabet упала более чем на $500 миллиардов
Капитализация Alphabet Inc. упала более чем на $500 миллиардов после выхода отчетности
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Капитализация американского холдинга Alphabet Inc., владеющего компанией Google, упала более чем на 500 миллиардов долларов после публикации финансовой отчетности, следует из данных торгов.
На закрытии в среду цена акций Alphabet
составляла 324,89 доллара за ценную бумагу, а рыночная стоимость компании составляла 3,973 триллиона долларов. В четверг по состоянию на 16.51 мск стоимость акций Alphabet падала на 12,73% - до 283,53 доллара. С учетом такой цены капитализация компании составляла 3,448 триллиона долларов.
Таким образом, по сравнению с предыдущим торговым днем показатель сократился на 505,8 миллиарда долларов.
Выручка от рекламы компании за третий квартал выросла почти на 11% - до 84 миллиардов долларов, однако показатель оказался ниже ожиданий аналитиков. Показатель по поисковому подразделению также разочаровал трейдеров. Как отмечает агентство Рейтер, это вызывает опасения аналитиков относительно того, что развитие искусственного интеллекта может нанести ущерб другим сферам.
"На рынке, где существуют опасения, что ИИ может подорвать бизнес компании, инвесторам необходимо видеть ускорение роста в сегменте поиска, а не его замедление", - цитирует агентство портфельного менеджера Aptus Capital Advisors Дейва Вагнера (Dave Wagner).
В холдинговую компанию Alphabet входит Google со своей поисковой системой. Alphabet также включает в себя Android и YouTube
, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.