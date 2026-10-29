https://1prime.ru/20261029/alphabet-874731975.html
Alphabet в III квартале нарастил чистую прибыль в два раза
Alphabet в III квартале нарастил чистую прибыль в два раза - 29.10.2026, ПРАЙМ
Alphabet в III квартале нарастил чистую прибыль в два раза
Американский холдинг Alphabet Inc., владеющий компанией Google, по итогам первых трех кварталов нарастил чистую прибыль в два раза по сравнению с... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T01:04+0300
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Американский холдинг Alphabet Inc., владеющий компанией Google, по итогам первых трех кварталов нарастил чистую прибыль в два раза по сравнению с соответствующим периодом прошлого года - до 200,855 миллиарда долларов, сообщается в релизе холдинга.
Разводненная прибыль на акции классов A, B и C по итогам отчетного периода выросла до 16,33 доллара с 7,99 доллара годом ранее. Выручка компании при этом увеличилась на 23,6% - до 357,269 миллиарда долларов.
Чистая прибыль Alphabet по итогам третьего квартала при этом снизилась на 25,1% - до 26,17 миллиарда долларов, разводненная прибыль на акции классов A, B и C - до 2,12 доллара с 2,87 доллара годом ранее, прогноз составлял 3,02 доллара. Квартальная выручка Alphabet увеличилась на 24,7% - до 127,577 миллиарда долларов при прогнозе в 127,22 миллиарда.
Выручка компании от рекламы в Google за третий квартал выросла на 10,6% - до 84,012 миллиарда долларов. В целом выручка от сервисов Google увеличилась на 10,6% - до 96,302 миллиарда.
После закрытия основных торгов в США акции Alphabet падают в цене на 10,8%.
В холдинговую компанию Alphabet входит Google со своей поисковой системой. Alphabet также включает в себя Android и YouTube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.
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технологии, бизнес, сша, alphabet, youtube
Технологии, Бизнес, США, Alphabet, YouTube
Alphabet в III квартале нарастил чистую прибыль в два раза
Alphabet в III квартале нарастил чистую прибыль в два раза - до $200,855 млрд
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Американский холдинг Alphabet Inc., владеющий компанией Google, по итогам первых трех кварталов нарастил чистую прибыль в два раза по сравнению с соответствующим периодом прошлого года - до 200,855 миллиарда долларов, сообщается в релизе холдинга.
Разводненная прибыль на акции классов A, B и C по итогам отчетного периода выросла до 16,33 доллара с 7,99 доллара годом ранее. Выручка компании при этом увеличилась на 23,6% - до 357,269 миллиарда долларов.
Чистая прибыль Alphabet по итогам третьего квартала при этом снизилась на 25,1% - до 26,17 миллиарда долларов, разводненная прибыль на акции классов A, B и C - до 2,12 доллара с 2,87 доллара годом ранее, прогноз составлял 3,02 доллара. Квартальная выручка Alphabet увеличилась на 24,7% - до 127,577 миллиарда долларов при прогнозе в 127,22 миллиарда.
Выручка компании от рекламы в Google за третий квартал выросла на 10,6% - до 84,012 миллиарда долларов. В целом выручка от сервисов Google увеличилась на 10,6% - до 96,302 миллиарда.
После закрытия основных торгов в США акции Alphabet падают в цене на 10,8%.
В холдинговую компанию Alphabet входит Google со своей поисковой системой. Alphabet также включает в себя Android и YouTube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.