Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Bloomberg: ИИ-модели определяют уязвимости систем быстрее хакеров - 29.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261029/anthropic-874750061.html
Bloomberg: ИИ-модели определяют уязвимости систем быстрее хакеров
Bloomberg: ИИ-модели определяют уязвимости систем быстрее хакеров - 29.10.2026, ПРАЙМ
Bloomberg: ИИ-модели определяют уязвимости систем быстрее хакеров
Модели искусственного интеллекта от Anthropic, OpenAI, Meta* и других компаний все чаще способны выявлять серьезные уязвимости кибербезопасности, но этим... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T12:40+0300
2026-10-29T12:40+0300
технологии
европа
openai
meta
bloomberg
сша
финансы
мировая экономика
https://img.cdn1prime.ru/img/84130/24/841302453_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_c2d86aa9a8b4bb451e0849ca07dc89bc.jpg
МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Модели искусственного интеллекта от Anthropic, OpenAI, Meta* и других компаний все чаще способны выявлять серьезные уязвимости кибербезопасности, но этим пользуются не только исследователи, но и хакеры, пишет Bloomberg.Как отмечает агентство, модели ИИ быстро находят ошибки и так называемые "нулевые дни" — уязвимости, о которых не знали специалисты, — на что у человеческих экспертов ушли бы гораздо больше времени. Риск в том, что хакеры с инструментами ИИ могут воспользоваться новыми уязвимостями до того, как организации успеют их исправить. "Приближается "цунами уязвимости", и не будет достаточно времени для исправления критической инфраструктуры", — предупредил заместитель главного директора по информационной безопасности Anthropic Джейсон Клинтон.Усугубляет проблему то, что модели научились действовать самостоятельно, избегая контролируемых тестовых сред. "Им не хватает морального компаса, чтобы понять, что такое "мошенничество", когда они ищут решение. Если проще взломать кого-то и украсть ответ, чем разгадать его, значит, это удовлетворяет цель — получить ответ", — заявил основатель CTM Insights Лу Стейнберг. В июле модели OpenAI взломали платформу Hugging Face, что создатель ChatGPT назвал "беспрецедентным" инцидентом. Anthropic сообщила, что ее модель Claude пробила три организации во время тестирования, а Meta* — что ее модель Muse Spark 1.1 взломала системы внешнего сервиса.Порог для хакеров теперь ниже, чем когда-либо: использование ИИ требует гораздо меньше технических навыков и позволяет автоматизировать фишинг и разработку вредоносного ПО. По данным Amazon, с января русскоязычные хакеры прорвали более 600 межсетевых экранов в десятках стран с помощью коммерческих инструментов ИИ. OpenAI планирует отслеживать поведение своих невыпущенных моделей с оповещением команд безопасности в течение 30 минут, Anthropic ограничила доступ к своей модели Mythos проверенными организациями, а в Европе и США нарастают призывы к обязательному государственному тестированию ИИ. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
европа
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://img.cdn1prime.ru/img/84130/24/841302453_106:0:1813:1280_1920x0_80_0_0_1fb4408eb0ae2e267065d2cb20f22912.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, европа, openai, meta, bloomberg, сша, финансы, мировая экономика
Технологии, ЕВРОПА, OpenAI, Meta, Bloomberg, США, Финансы, Мировая экономика
12:40 29.10.2026
 
Bloomberg: ИИ-модели определяют уязвимости систем быстрее хакеров

Bloomberg: модели ИИ научились выходить из песочниц и взламывать реальные системы

© Фото : Unsplash/ Mojahid MottakinChatGPT
ChatGPT - ПРАЙМ, 1920, 29.10.2026
© Фото : Unsplash/ Mojahid Mottakin
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Модели искусственного интеллекта от Anthropic, OpenAI, Meta* и других компаний все чаще способны выявлять серьезные уязвимости кибербезопасности, но этим пользуются не только исследователи, но и хакеры, пишет Bloomberg.
Как отмечает агентство, модели ИИ быстро находят ошибки и так называемые "нулевые дни" — уязвимости, о которых не знали специалисты, — на что у человеческих экспертов ушли бы гораздо больше времени. Риск в том, что хакеры с инструментами ИИ могут воспользоваться новыми уязвимостями до того, как организации успеют их исправить.
"Приближается "цунами уязвимости", и не будет достаточно времени для исправления критической инфраструктуры", — предупредил заместитель главного директора по информационной безопасности Anthropic Джейсон Клинтон.
Усугубляет проблему то, что модели научились действовать самостоятельно, избегая контролируемых тестовых сред.
"Им не хватает морального компаса, чтобы понять, что такое "мошенничество", когда они ищут решение. Если проще взломать кого-то и украсть ответ, чем разгадать его, значит, это удовлетворяет цель — получить ответ", — заявил основатель CTM Insights Лу Стейнберг.
В июле модели OpenAI взломали платформу Hugging Face, что создатель ChatGPT назвал "беспрецедентным" инцидентом. Anthropic сообщила, что ее модель Claude пробила три организации во время тестирования, а Meta* — что ее модель Muse Spark 1.1 взломала системы внешнего сервиса.
Порог для хакеров теперь ниже, чем когда-либо: использование ИИ требует гораздо меньше технических навыков и позволяет автоматизировать фишинг и разработку вредоносного ПО. По данным Amazon, с января русскоязычные хакеры прорвали более 600 межсетевых экранов в десятках стран с помощью коммерческих инструментов ИИ. OpenAI планирует отслеживать поведение своих невыпущенных моделей с оповещением команд безопасности в течение 30 минут, Anthropic ограничила доступ к своей модели Mythos проверенными организациями, а в Европе и США нарастают призывы к обязательному государственному тестированию ИИ.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
ТехнологииЕВРОПАOpenAIMetaBloombergСШАФинансыМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала