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Экс-топов банка "Экономический союз" привлекли к ответственности по долгам

Экс-топов банка "Экономический союз" привлекли к ответственности по долгам - 29.10.2026, ПРАЙМ

Экс-топов банка "Экономический союз" привлекли к ответственности по долгам

Арбитражный суд Москвы по заявлению государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) решил солидарно привлечь к субсидиарной ответственности... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T12:43+0300

2026-10-29T12:43+0300

2026-10-29T12:47+0300

финансы

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асв

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МОСКВА, 29 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) решил солидарно привлечь к субсидиарной ответственности по долгам разорившегося банка "Экономический союз" экс-председателя правления Дмитрия Самсонова и члена правления Марину Цуканову, сообщает АСВ. "Основанием для привлечения указанных лиц к ответственности послужила выдача заведомо невозвратных кредитов", - говорится в сообщении. В нем также отмечается, что потенциальный размер ответственности может составить 1,7 миллиарда рублей. Окончательная сумма будет установлена после завершения расчетов с кредиторами. Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2017 году, поскольку она была вовлечена в проведение сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж.

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