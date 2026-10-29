https://1prime.ru/20261029/auditorija-874740591.html

Ежемесячная аудитория "Яндекс Браузера" превысила 100 миллионов устройств

Ежемесячная аудитория "Яндекс Браузера" превысила 100 миллионов устройств - 29.10.2026, ПРАЙМ

Ежемесячная аудитория "Яндекс Браузера" превысила 100 миллионов устройств

Ежемесячная аудитория "Яндекс Браузера" в сентябре впервые превысила 100 миллионов активных устройств, растет популярность инструментов с искусственным... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T10:04+0300

2026-10-29T10:04+0300

2026-10-29T10:15+0300

технологии

яндекс

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874740591.jpg?1793258143

МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Ежемесячная аудитория "Яндекс Браузера" в сентябре впервые превысила 100 миллионов активных устройств, растет популярность инструментов с искусственным интеллектом, следует из сообщения компании "Яндекс". "В сентябре ежемесячная аудитория "Яндекс Браузера" составила 104 миллиона активных устройств. По сравнению с началом третьего квартала показатель увеличился на 9 миллионов устройств", - говорится в сообщении. Отмечается, что одновременно растет число пользователей встроенных инструментов браузера на основе искусственного интеллекта. По итогам квартала аудитория "Алисы AI" и других подобных функций выросла почти на 40% — до 46 миллионов человек. Динамика аудитории показывает, что искусственный интеллект становится все более привычным инструментом работы в "Браузере". Пользователи активнее используют его функции непосредственно в интернет-среде, интегрируя их в повседневные цифровые сценарии, делают вывод в компании.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, яндекс