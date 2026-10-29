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Ежемесячная аудитория "Яндекс Браузера" превысила 100 миллионов устройств - 29.10.2026, ПРАЙМ
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Ежемесячная аудитория "Яндекс Браузера" превысила 100 миллионов устройств
Ежемесячная аудитория "Яндекс Браузера" превысила 100 миллионов устройств - 29.10.2026, ПРАЙМ
Ежемесячная аудитория "Яндекс Браузера" превысила 100 миллионов устройств
Ежемесячная аудитория "Яндекс Браузера" в сентябре впервые превысила 100 миллионов активных устройств, растет популярность инструментов с искусственным... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T10:04+0300
2026-10-29T10:15+0300
технологии
яндекс
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Ежемесячная аудитория "Яндекс Браузера" в сентябре впервые превысила 100 миллионов активных устройств, растет популярность инструментов с искусственным интеллектом, следует из сообщения компании "Яндекс". "В сентябре ежемесячная аудитория "Яндекс Браузера" составила 104 миллиона активных устройств. По сравнению с началом третьего квартала показатель увеличился на 9 миллионов устройств", - говорится в сообщении. Отмечается, что одновременно растет число пользователей встроенных инструментов браузера на основе искусственного интеллекта. По итогам квартала аудитория "Алисы AI" и других подобных функций выросла почти на 40% — до 46 миллионов человек. Динамика аудитории показывает, что искусственный интеллект становится все более привычным инструментом работы в "Браузере". Пользователи активнее используют его функции непосредственно в интернет-среде, интегрируя их в повседневные цифровые сценарии, делают вывод в компании.
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192
40
192
40
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технологии, яндекс
Технологии, Яндекс
10:04 29.10.2026 (обновлено: 10:15 29.10.2026)
 
Ежемесячная аудитория "Яндекс Браузера" превысила 100 миллионов устройств

Ежемесячная аудитория "Яндекс Браузера" впервые превысила 100 миллионов активных устройств

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Ежемесячная аудитория "Яндекс Браузера" в сентябре впервые превысила 100 миллионов активных устройств, растет популярность инструментов с искусственным интеллектом, следует из сообщения компании "Яндекс".
"В сентябре ежемесячная аудитория "Яндекс Браузера" составила 104 миллиона активных устройств. По сравнению с началом третьего квартала показатель увеличился на 9 миллионов устройств", - говорится в сообщении.
Отмечается, что одновременно растет число пользователей встроенных инструментов браузера на основе искусственного интеллекта. По итогам квартала аудитория "Алисы AI" и других подобных функций выросла почти на 40% — до 46 миллионов человек.
Динамика аудитории показывает, что искусственный интеллект становится все более привычным инструментом работы в "Браузере". Пользователи активнее используют его функции непосредственно в интернет-среде, интегрируя их в повседневные цифровые сценарии, делают вывод в компании.
 
ТехнологииЯндекс
 
 
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