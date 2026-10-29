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Россия и ЦАР подпишут ряд соглашений на саммите Россия-Африка

Россия и ЦАР подпишут ряд соглашений на саммите Россия-Африка - 29.10.2026, ПРАЙМ

Россия и ЦАР подпишут ряд соглашений на саммите Россия-Африка

Министерства торговли и промышленности России и ЦАР подпишут ряд соглашений на саммите Россия-Африка, сообщил РИА Новости министр торговли и промышленности... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T14:25+0300

2026-10-29T14:25+0300

2026-10-29T14:25+0300

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Министерства торговли и промышленности России и ЦАР подпишут ряд соглашений на саммите Россия-Африка, сообщил РИА Новости министр торговли и промышленности Центральноафриканской Республики Максим Балалу. "Только что мы говорили с министром торговли (РФ - ред.). Мы уже давно работали над документами, которые собираемся подписать здесь. Мы подпишем некоторые соглашения", - сказал министр агентству на полях саммита. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.

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