https://1prime.ru/20261029/balalu-874761467.html
Россия и ЦАР подпишут ряд соглашений на саммите Россия-Африка
Россия и ЦАР подпишут ряд соглашений на саммите Россия-Африка - 29.10.2026, ПРАЙМ
Россия и ЦАР подпишут ряд соглашений на саммите Россия-Африка
Министерства торговли и промышленности России и ЦАР подпишут ряд соглашений на саммите Россия-Африка, сообщил РИА Новости министр торговли и промышленности... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T14:25+0300
2026-10-29T14:25+0300
2026-10-29T14:25+0300
бизнес
россия
цар
москва
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874761467.jpg?1793273124
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Министерства торговли и промышленности России и ЦАР подпишут ряд соглашений на саммите Россия-Африка, сообщил РИА Новости министр торговли и промышленности Центральноафриканской Республики Максим Балалу. "Только что мы говорили с министром торговли (РФ - ред.). Мы уже давно работали над документами, которые собираемся подписать здесь. Мы подпишем некоторые соглашения", - сказал министр агентству на полях саммита. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
цар
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, цар, москва
Бизнес, РОССИЯ, ЦАР, МОСКВА
Россия и ЦАР подпишут ряд соглашений на саммите Россия-Африка
Балалу: Россия и ЦАР подпишут соглашения на саммите Россия-Африка