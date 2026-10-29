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В России растет доля жалоб на банки и МФО - 29.10.2026, ПРАЙМ
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В России растет доля жалоб на банки и МФО
В России растет доля жалоб на банки и МФО - 29.10.2026, ПРАЙМ
В России растет доля жалоб на банки и МФО
Среди обращений потребителей в России, поступивших в службу финансового уполномоченного в третьем квартале 2026 года, растет доля жалоб в отношении банков и... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T14:24+0300
2026-10-29T14:24+0300
финансы
общество
нпф
пдс
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Среди обращений потребителей в России, поступивших в службу финансового уполномоченного в третьем квартале 2026 года, растет доля жалоб в отношении банков и микрофинансовых организаций (МФО), сообщает служба финансового уполномоченного. "Среди обращений потребителей, поступивших в службу финансового уполномоченного в третьем квартале 2026 года, растет доля жалоб в отношении кредитных и микрофинансовых организаций. Так, по итогам третьего квартала 2026 года в сравнении с тем же периодом 2025 года основной прирост в относительном выражении пришелся на обращения в отношении микрофинансовых (рост 428,2%) и кредитных организаций (129,1%)" - говорится в сообщении. Сообщается, что жалоб на МФО получено 5 879, а на банки - 12 448. Совокупная доля таких обращений в общем объеме, поступившем финансовому уполномоченному, в третьем квартале 2026 года превысила 30%. Отмечается, что в основном граждане продолжают обращаться к финансовому уполномоченному за возвратом платы, внесенной ими за дополнительные услуги, которые были предоставлены при заключении кредитного договора или договора займа. Их требования основаны, как правило, на том, что данные услуги были навязаны кредитором. При этом общее количество обращений граждан в службу в третьем квартале 2026 года увеличилось на 42,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило чуть более 58 тысяч обращений. Поток жалоб потребителей растет на протяжении всего 2026 года, отмечается в сообщении. Большую долю обращений традиционно составили жалобы в отношении страховых компаний: 67,9% от всех обращений в службу. Их количество выросло на 16,4% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составило 39 684 единицы. По-прежнему среди них преобладают споры в рамках договоров ОСАГО, связанные с невыполнением (ненадлежащим выполнением) страховщиками обязанности по ремонту транспортного средства. Также сообщается, что количество обращений по деятельности НПФ в третьем квартале выросло на 30%. При этом снизилось число обращений по обязательному пенсионному обеспечению и выросло число жалоб по программам пенсионных долгосрочных сбережений. Но в абсолютном выражении число жалоб по ПДС составило всего 49. "Средний размер требований от потребителей в первом полугодии 2026 года составил 252,2 тысячи рублей. По обозначенным сферам деятельности: страхование – 335,5 тысячи рублей, кредитные организации – 132,9 тысячи рублей, МФО – 23,9 тысячи рублей, НПФ – 266,3 тысячи рублей", - говорится в сообщении.
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4.7
96
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192
40
192
40
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1
5
4.7
96
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192
40
192
40
финансы, общество , нпф, пдс
Финансы, Общество , НПФ, ПДС
14:24 29.10.2026
 
В России растет доля жалоб на банки и МФО

В России в третьем квартале растет доля жалоб в отношении банков и МФО

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Среди обращений потребителей в России, поступивших в службу финансового уполномоченного в третьем квартале 2026 года, растет доля жалоб в отношении банков и микрофинансовых организаций (МФО), сообщает служба финансового уполномоченного.
"Среди обращений потребителей, поступивших в службу финансового уполномоченного в третьем квартале 2026 года, растет доля жалоб в отношении кредитных и микрофинансовых организаций. Так, по итогам третьего квартала 2026 года в сравнении с тем же периодом 2025 года основной прирост в относительном выражении пришелся на обращения в отношении микрофинансовых (рост 428,2%) и кредитных организаций (129,1%)" - говорится в сообщении.
Сообщается, что жалоб на МФО получено 5 879, а на банки - 12 448. Совокупная доля таких обращений в общем объеме, поступившем финансовому уполномоченному, в третьем квартале 2026 года превысила 30%.
Отмечается, что в основном граждане продолжают обращаться к финансовому уполномоченному за возвратом платы, внесенной ими за дополнительные услуги, которые были предоставлены при заключении кредитного договора или договора займа. Их требования основаны, как правило, на том, что данные услуги были навязаны кредитором.
При этом общее количество обращений граждан в службу в третьем квартале 2026 года увеличилось на 42,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило чуть более 58 тысяч обращений. Поток жалоб потребителей растет на протяжении всего 2026 года, отмечается в сообщении.
Большую долю обращений традиционно составили жалобы в отношении страховых компаний: 67,9% от всех обращений в службу. Их количество выросло на 16,4% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составило 39 684 единицы.
По-прежнему среди них преобладают споры в рамках договоров ОСАГО, связанные с невыполнением (ненадлежащим выполнением) страховщиками обязанности по ремонту транспортного средства.
Также сообщается, что количество обращений по деятельности НПФ в третьем квартале выросло на 30%. При этом снизилось число обращений по обязательному пенсионному обеспечению и выросло число жалоб по программам пенсионных долгосрочных сбережений. Но в абсолютном выражении число жалоб по ПДС составило всего 49.
"Средний размер требований от потребителей в первом полугодии 2026 года составил 252,2 тысячи рублей. По обозначенным сферам деятельности: страхование – 335,5 тысячи рублей, кредитные организации – 132,9 тысячи рублей, МФО – 23,9 тысячи рублей, НПФ – 266,3 тысячи рублей", - говорится в сообщении.
 
ФинансыОбществоНПФПДС
 
 
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