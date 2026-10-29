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"Белавиа" возобновляет полеты в подмосковный аэропорт "Жуковский" - 29.10.2026, ПРАЙМ
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"Белавиа" возобновляет полеты в подмосковный аэропорт "Жуковский"
"Белавиа" возобновляет полеты в подмосковный аэропорт "Жуковский" - 29.10.2026, ПРАЙМ
"Белавиа" возобновляет полеты в подмосковный аэропорт "Жуковский"
Белорусская авиакомпания "Белавиа" с 30 октября возобновляет полеты в подмосковный аэропорт "Жуковский" после шестилетнего перерыва, сообщила начальник службы... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T19:47+0300
2026-10-29T19:47+0300
бизнес
московская область
минск
белавиа
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874779369.jpg?1793292471
МИНСК, 29 окт – ПРАЙМ. Белорусская авиакомпания "Белавиа" с 30 октября возобновляет полеты в подмосковный аэропорт "Жуковский" после шестилетнего перерыва, сообщила начальник службы маркетинга и внешнеэкономической деятельности "Белавиа" Екатерина Радишевская. "Завтра мы готовимся возобновить наши полеты в международный аэропорт "Жуковский" в Московской области. Очень символично, потому что именно с рейса авиакомпании "Белавиа" началась новейшая история этого аэропорта 10 лет назад, в 2016 году. Мы возвращаемся в этот аэропорт после шестилетнего перерыва", - сказала она на пресс-конференции в Минске. Самолеты белорусской авиакомпании будут выполнять рейсы между Минском и "Жуковским" ежедневно, расчетное время полета составляет 1 час 30 минут. Рейсы будут выполняться на самолетах Embraer-195. До весны 2020 года "Белавиа" ежедневно выполняла рейсы в "Жуковский", но из-за пандемии коронавируса программу полетов приостановили.
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бизнес, московская область, минск, белавиа
Бизнес, Московская область, МИНСК, Белавиа
19:47 29.10.2026
 
"Белавиа" возобновляет полеты в подмосковный аэропорт "Жуковский"

"Белавиа" с 30 октября возобновляет полеты в подмосковный аэропорт "Жуковский"

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МИНСК, 29 окт – ПРАЙМ. Белорусская авиакомпания "Белавиа" с 30 октября возобновляет полеты в подмосковный аэропорт "Жуковский" после шестилетнего перерыва, сообщила начальник службы маркетинга и внешнеэкономической деятельности "Белавиа" Екатерина Радишевская.
"Завтра мы готовимся возобновить наши полеты в международный аэропорт "Жуковский" в Московской области. Очень символично, потому что именно с рейса авиакомпании "Белавиа" началась новейшая история этого аэропорта 10 лет назад, в 2016 году. Мы возвращаемся в этот аэропорт после шестилетнего перерыва", - сказала она на пресс-конференции в Минске.
Самолеты белорусской авиакомпании будут выполнять рейсы между Минском и "Жуковским" ежедневно, расчетное время полета составляет 1 час 30 минут. Рейсы будут выполняться на самолетах Embraer-195.
До весны 2020 года "Белавиа" ежедневно выполняла рейсы в "Жуковский", но из-за пандемии коронавируса программу полетов приостановили.
 
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