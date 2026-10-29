https://1prime.ru/20261029/belorussija-874756656.html
Белоруссия готова взять на себя "груз" сотрудничества с соседними регионами
Белоруссия готова взять на себя "груз" сотрудничества с соседними регионами - 29.10.2026, ПРАЙМ
Белоруссия готова взять на себя "груз" сотрудничества с соседними регионами
Белоруссия готова взять на себя более серьезный "груз" сотрудничества с соседними регионами России, заявил президент республики Александр Лукашенко. | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T13:26+0300
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россия
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псковская область
москва
александр лукашенко
андрей турчак
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МИНСК, 29 окт – ПРАЙМ. Белоруссия готова взять на себя более серьезный "груз" сотрудничества с соседними регионами России, заявил президент республики Александр Лукашенко.
"Я недавно… говорил, что Ленинград, Калининградская область, Московский регион, не говоря уже о Брянской, Смоленской, Псковской областях, - это наша зона ответственности была в советские времена. Так говорили, я помню. Поэтому мы готовы к этому вернуться и более серьезно взять на себя груз вот этого сотрудничества с этим регионом (соседними с республикой областями РФ – ред.)", - сказал Лукашенко в четверг в Минске во время встречи с главой Республики Алтай Андреем Турчаком, который находится с визитом в Белоруссии.
Касаясь сотрудничества с Москвой, Лукашенко обратил внимание, что "это мегаполис огромный". "Тут нам не надорваться бы, поэтому я боюсь даже говорить, но у нас неплохие отношения с Москвой в том числе. А эти (соседние – ред.) регионы - это "наши" регионы", - подчеркнул он.
"Вы помните по своей бывшей губернаторской службе в Псковской области, что мы всегда открыты были (к сотрудничеству – ред.). Более того, я говорю, соседей не выбирают", - продолжил Лукашенко. Он подчеркнул, что были налажены хорошие отношения и стороны помогали друг другу.
"Хорошие были отношения. Поэтому опыт (развития сотрудничества с Белоруссией - ред.) у вас есть. Если что-то можем сделать - мы всегда готовы это сделать", - продолжил Лукашенко.
Президент Белоруссии подчеркнул, что республика открыта и к сотрудничеству с Алтаем. "Мы всегда будем готовы вам помочь - в сельском хозяйстве и в машиностроительной сфере. Вы знаете (белорусскую – ред.) экономику по прежней своей работе хорошо, тем более вы рядышком руководили регионом (Псковской областью РФ – ред.). Уверен, что каким-то образом пересекались", - сказал Лукашенко.
"Конечно, мы обречены, в хорошем понимании этого слова, на взаимодействие… Я помню, как вы помогали мне еще тогда, молодому губернатору. Очень много было совместных проектов. Тысячи километров, которые нас (Белоруссию и Алтай - ред.) сейчас разделяют, - на самом деле это все очень близко, на расстоянии вытянутой руки", - сказал в свою очередь Турчак, подтверждая таким образом наличие перспектив для развития сотрудничества с Белоруссией.
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россия, белоруссия, псковская область, москва, александр лукашенко, андрей турчак
РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, МОСКВА, Александр Лукашенко, Андрей Турчак
Белоруссия готова взять на себя "груз" сотрудничества с соседними регионами
Лукашенко: Минск готов взять на себя "груз" сотрудничества с соседними регионами России
МИНСК, 29 окт – ПРАЙМ. Белоруссия готова взять на себя более серьезный "груз" сотрудничества с соседними регионами России, заявил президент республики Александр Лукашенко.
"Я недавно… говорил, что Ленинград, Калининградская область, Московский регион, не говоря уже о Брянской, Смоленской, Псковской областях, - это наша зона ответственности была в советские времена. Так говорили, я помню. Поэтому мы готовы к этому вернуться и более серьезно взять на себя груз вот этого сотрудничества с этим регионом (соседними с республикой областями РФ – ред.)", - сказал Лукашенко в четверг в Минске во время встречи с главой Республики Алтай Андреем Турчаком, который находится с визитом в Белоруссии.
Касаясь сотрудничества с Москвой, Лукашенко обратил внимание, что "это мегаполис огромный". "Тут нам не надорваться бы, поэтому я боюсь даже говорить, но у нас неплохие отношения с Москвой в том числе. А эти (соседние – ред.) регионы - это "наши" регионы", - подчеркнул он.
"Вы помните по своей бывшей губернаторской службе в Псковской области, что мы всегда открыты были (к сотрудничеству – ред.). Более того, я говорю, соседей не выбирают", - продолжил Лукашенко. Он подчеркнул, что были налажены хорошие отношения и стороны помогали друг другу.
"Хорошие были отношения. Поэтому опыт (развития сотрудничества с Белоруссией - ред.) у вас есть. Если что-то можем сделать - мы всегда готовы это сделать", - продолжил Лукашенко.
Президент Белоруссии подчеркнул, что республика открыта и к сотрудничеству с Алтаем. "Мы всегда будем готовы вам помочь - в сельском хозяйстве и в машиностроительной сфере. Вы знаете (белорусскую – ред.) экономику по прежней своей работе хорошо, тем более вы рядышком руководили регионом (Псковской областью РФ – ред.). Уверен, что каким-то образом пересекались", - сказал Лукашенко.
"Конечно, мы обречены, в хорошем понимании этого слова, на взаимодействие… Я помню, как вы помогали мне еще тогда, молодому губернатору. Очень много было совместных проектов. Тысячи километров, которые нас (Белоруссию и Алтай - ред.) сейчас разделяют, - на самом деле это все очень близко, на расстоянии вытянутой руки", - сказал в свою очередь Турчак, подтверждая таким образом наличие перспектив для развития сотрудничества с Белоруссией.