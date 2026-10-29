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Белоруссия заинтересована в использовании новых российских самолетов - 29.10.2026, ПРАЙМ
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Белоруссия заинтересована в использовании новых российских самолетов
Белоруссия заинтересована в использовании новых российских самолетов - 29.10.2026, ПРАЙМ
Белоруссия заинтересована в использовании новых российских самолетов
Белоруссия заинтересована в будущем использовать новые российские самолеты МС-21 и "Суперджет", сообщил директор департамента по авиации министерства транспорта | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T21:19+0300
2026-10-29T21:19+0300
бизнес
россия
белоруссия
минск
белавиа
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МИНСК, 29 окт – ПРАЙМ. Белоруссия заинтересована в будущем использовать новые российские самолеты МС-21 и "Суперджет", сообщил директор департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Игорь Голуб. "Первые самолеты законтрактованы сейчас в основном российскими авиакомпаниями до 2030 года… Мы планируем в перспективе - но это уже будет рассматриваться после 2030 года - пополнение нашего флота воздушных судов именно этими российскими самолетами МС-21 и "Суперджет", - сказал Голуб на пресс-конференции в Минске. Он отметил, что подписаны соответствующие планы намерений авиакомпанией "Белавиа", властями Белоруссии с Россией. "Как только будет возможность массового производства в Российской Федерации, мы будем делать все возможное, чтобы эти самолеты появились у нас Беларуси для эксплуатации", - продолжил глава департамента. Он добавил, что белорусские авиаторы также надеются, что благодаря взаимодействию авиастроителей Белоруссии и России авиация республики в будущем получит и легкие белорусско-российские самолеты "Освей". Голуб также рассказал о сотрудничестве белорусских промпредприятий с российскими авиастроителями. Так, по его словам, Минский завод гражданской авиации номер 407 включен в совместную программу в части производства деталей, сборочных единиц к российским самолетам Ту-204, Ту-214, МС-21, "Суперджет". "Это заказы и объемы, которые законтрактованы российскими коллегами, они в полном объеме выполняются и наращиваются. Завод активно вовлечен в эту программу. Планируется в перспективе расширение производственных площадок завода, наращивание производства. Будем содействовать нашим российским коллегам в производстве новой авиационной техники", - подчеркнул Голуб.
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Бизнес, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, МИНСК, Белавиа
21:19 29.10.2026
 
Белоруссия заинтересована в использовании новых российских самолетов

Белоруссия заинтересована в использовании новых российских самолетов МС-21 и "Суперджет"

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МИНСК, 29 окт – ПРАЙМ. Белоруссия заинтересована в будущем использовать новые российские самолеты МС-21 и "Суперджет", сообщил директор департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Игорь Голуб.
"Первые самолеты законтрактованы сейчас в основном российскими авиакомпаниями до 2030 года… Мы планируем в перспективе - но это уже будет рассматриваться после 2030 года - пополнение нашего флота воздушных судов именно этими российскими самолетами МС-21 и "Суперджет", - сказал Голуб на пресс-конференции в Минске.
Он отметил, что подписаны соответствующие планы намерений авиакомпанией "Белавиа", властями Белоруссии с Россией. "Как только будет возможность массового производства в Российской Федерации, мы будем делать все возможное, чтобы эти самолеты появились у нас Беларуси для эксплуатации", - продолжил глава департамента.
Он добавил, что белорусские авиаторы также надеются, что благодаря взаимодействию авиастроителей Белоруссии и России авиация республики в будущем получит и легкие белорусско-российские самолеты "Освей".
Голуб также рассказал о сотрудничестве белорусских промпредприятий с российскими авиастроителями. Так, по его словам, Минский завод гражданской авиации номер 407 включен в совместную программу в части производства деталей, сборочных единиц к российским самолетам Ту-204, Ту-214, МС-21, "Суперджет".
"Это заказы и объемы, которые законтрактованы российскими коллегами, они в полном объеме выполняются и наращиваются. Завод активно вовлечен в эту программу. Планируется в перспективе расширение производственных площадок завода, наращивание производства. Будем содействовать нашим российским коллегам в производстве новой авиационной техники", - подчеркнул Голуб.
 
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