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Белоруссия прорабатывает возможность открытия рейса в США - 29.10.2026, ПРАЙМ
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Белоруссия прорабатывает возможность открытия рейса в США
Белоруссия прорабатывает возможность открытия рейса в США - 29.10.2026, ПРАЙМ
Белоруссия прорабатывает возможность открытия рейса в США
Белоруссия поле снятия США ограничений в отношения белорусской авиакомпании "Белавиа" прорабатывает возможность открытия рейса в эту страну, сообщил директор... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T22:01+0300
2026-10-29T22:02+0300
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МИНСК, 29 окт – ПРАЙМ. Белоруссия поле снятия США ограничений в отношения белорусской авиакомпании "Белавиа" прорабатывает возможность открытия рейса в эту страну, сообщил директор департамента авиации министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Игорь Голуб. Осенью 2025 года министерство финансов США сняло санкции в отношении белорусской авиакомпании "Белавиа". "Недавно постоянный представитель Беларуси в ООН Валентин Рыбаков докладывал главе государства… по вопросам открытия авиасообщения. Работа идет, но работа сложная. Есть подвижки. И мы думаем, что в перспективе… в следующем году, наверное, должны получить какие-то уже более конкретные, ощутимые результаты в этой работе", - сказал Голуб на пресс-конференции в Минске. По его словам, в контексте снятия санкций США белорусская сторона работает вплотную с американскими партнерами, "компании - по своим направлениям". "Сейчас вплотную прорабатывается вопрос по окончательному снятию ограничений на техническое сопровождение самолетов, которые произведены именно в Соединенных Штатах Америки, это Boeing", - рассказал глава департамента. Отвечая на вопрос, стало ли легче работать белорусской гражданской авиации после снятия ограничений американской стороной, Голуб заметил, что будет неправильно сказать, что стало совсем просто. "Но мы продолжаем работать... Вы видите приобретение (самолетов – ред.), пополнение парка авиакомпании "Белавиа". Появились подвижки в техническом обслуживании самолетов, открыты новые направления (полетов – ред.). Поэтому вопрос развивается только в положительном ключе", - сказал Голуб. Он заявил, что далее ожидается "наращивание взаимодействия, снятие отдельных ограничений, открытие авиасообщения с США, которое стоит в плане и перспективе". Голуб сказал, что Минск будет только приветствовать, если с американской стороны вопросы будут решаться гораздо быстрее.
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бизнес, сша, белоруссия, минск, белавиа, минфин сша, оон
Бизнес, США, БЕЛОРУССИЯ, МИНСК, Белавиа, Минфин США, ООН
22:01 29.10.2026 (обновлено: 22:02 29.10.2026)
 
Белоруссия прорабатывает возможность открытия рейса в США

Белоруссия прорабатывает возможность открытия рейса в страну после снятия санкций США

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МИНСК, 29 окт – ПРАЙМ. Белоруссия поле снятия США ограничений в отношения белорусской авиакомпании "Белавиа" прорабатывает возможность открытия рейса в эту страну, сообщил директор департамента авиации министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Игорь Голуб.
Осенью 2025 года министерство финансов США сняло санкции в отношении белорусской авиакомпании "Белавиа".
"Недавно постоянный представитель Беларуси в ООН Валентин Рыбаков докладывал главе государства… по вопросам открытия авиасообщения. Работа идет, но работа сложная. Есть подвижки. И мы думаем, что в перспективе… в следующем году, наверное, должны получить какие-то уже более конкретные, ощутимые результаты в этой работе", - сказал Голуб на пресс-конференции в Минске.
По его словам, в контексте снятия санкций США белорусская сторона работает вплотную с американскими партнерами, "компании - по своим направлениям".
"Сейчас вплотную прорабатывается вопрос по окончательному снятию ограничений на техническое сопровождение самолетов, которые произведены именно в Соединенных Штатах Америки, это Boeing", - рассказал глава департамента.
Отвечая на вопрос, стало ли легче работать белорусской гражданской авиации после снятия ограничений американской стороной, Голуб заметил, что будет неправильно сказать, что стало совсем просто.
"Но мы продолжаем работать... Вы видите приобретение (самолетов – ред.), пополнение парка авиакомпании "Белавиа". Появились подвижки в техническом обслуживании самолетов, открыты новые направления (полетов – ред.). Поэтому вопрос развивается только в положительном ключе", - сказал Голуб.
Он заявил, что далее ожидается "наращивание взаимодействия, снятие отдельных ограничений, открытие авиасообщения с США, которое стоит в плане и перспективе".
Голуб сказал, что Минск будет только приветствовать, если с американской стороны вопросы будут решаться гораздо быстрее.
 
БизнесСШАБЕЛОРУССИЯМИНСКБелавиаМинфин СШАООН
 
 
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