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Белоруссия пока не ведет переговоры о снятии санкций с гражданской авиации

Белоруссия пока не ведет переговоры о снятии санкций с гражданской авиации - 29.10.2026, ПРАЙМ

Белоруссия пока не ведет переговоры о снятии санкций с гражданской авиации

Официальные переговоры о снятии с гражданской авиации Белоруссии санкций ЕС пока не ведутся, сообщил директор департамента по авиации министерства транспорта и... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T22:29+0300

2026-10-29T22:29+0300

2026-10-29T22:29+0300

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МИНСК, 29 окт – ПРАЙМ. Официальные переговоры о снятии с гражданской авиации Белоруссии санкций ЕС пока не ведутся, сообщил директор департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Игорь Голуб. "Прямых переговоров сейчас пока с нашими европейскими коллегами именно на уровне авиационных властей нет", - сказал Голуб на пресс-конференции в Минске. Вместе с тем, по его словам, на полях международных авиационных форумов проходят неофициальные встречи с представителями авиационных администраций ряда других стран. "Пока в частных разговорах все высказываются только положительно о (возможном – ред.) возобновлении и продолжении сотрудничества в авиационной сфере. Но это в частных разговорах", - сказал глава департамента. По его словам, на политическом уровне стран ЕС таких предложений не было. Голуб рассказал, что Минск тесно сотрудничает с Международной организацией гражданской авиации, в частности, страна прошла два международных аудита по безопасности полетов и по авиационной безопасности. По его словам, результаты аудитов дают возможность "просить, а где-то и требовать на самых высоких авиационных уровнях, включая ИКАО, возобновления полетов через воздушное пространство Беларуси". "Наше воздушное пространство безопасно. Мы гарантируем любой авиакомпании безопасное прохождение воздушной трассы над нашей страной, транзит и прием иностранных авиакомпаний в своих аэропортах. Это (результаты аудита – ред.) позволит, может быть, в дальнейшем выйти на какие-то уже политические переговоры", - подчеркнул Голуб. В целом глава департамента рассказал, что в текущем году Белоруссия предоставляет аэронавигационное обслуживание 149 авиакомпаниям из 34 государств. За девять месяцев 2026 года общее количество полетов иностранных судов в воздушном пространстве республики выросло почти на 30%. В конце мая 2021 года в аэропорту Минска из-за ложного сообщения о минировании экстренно приземлился самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Западные страны обвинили Минск в принуждении к посадке самолета под выдуманным предлогом, поскольку в аэропорту был задержан летевший этим бортом основатель признанного в Белоруссии террористическим Telegram-канала Роман Протасевич, позже приговоренный к восьми годам колонии, затем помилованный президентом Александром Лукашенко и оказавшийся разведчиком, передававшим белоруким силовикам планы оппозиции. После инцидента некоторые авиакомпании стали обходить стороной воздушное пространство Белоруссии. Евросоюз запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков своего воздушного пространства и аэропортов. Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года и после миграционного кризиса в ЕС. Западные страны поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий, отраслей. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской специальной военной операции на Украине.

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бизнес, белоруссия, минск, вильнюс, александр лукашенко, ес, икао, ryanair