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Benetton может сократить число торговых точек в России, пишут СМИ - 29.10.2026, ПРАЙМ
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Benetton может сократить число торговых точек в России, пишут СМИ
Benetton может сократить число торговых точек в России, пишут СМИ - 29.10.2026, ПРАЙМ
Benetton может сократить число торговых точек в России, пишут СМИ
Итальянский fashion-ритейлер Benetton не планирует полностью уходить с российского рынка, однако пересматривает стратегию развития и может сократить количество... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T00:25+0300
2026-10-29T00:25+0300
бизнес
россия
италия
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Итальянский fashion-ритейлер Benetton не планирует полностью уходить с российского рынка, однако пересматривает стратегию развития и может сократить количество торговых точек, пишет газета "Известия". "Полностью уходить из страны она не планирует, однако может сократить количество торговых точек", - говорится в материале. По данным газеты, компания больше не открывает собственные магазины в России, за исключением торговых точек, работающих по партнерской модели. О намерениях сократить присутствие на российском рынке сообщил девелопер, знакомый с планами компании. При этом источник, близкий к ритейлеру, заверил, что о полном сворачивании бизнеса речи не идет. Кроме того, перестройка российского бизнеса происходит на фоне глобальной реструктуризации группы, ухудшения показателей ее местных операционных компаний и изменения потребительского спроса. Представитель Benetton Group не ответил на запрос "Известий", а генеральный директор российского представительства Андрей Григорьев отказался от комментариев. Компанию основали в Италии в 1965 году братья Лучано, Джильберто и Карло Бенеттон и их сестра Джулиана. В портфеле ее брендов United Colors of Benetton и Sisley, а также Undercolors of Benetton. На конец 2025 года сеть насчитывала около 2,7 тысячи торговых точек. В России ее первый магазин открылся в 1992 году в московском ГУМе. Изначально сеть развивалась преимущественно через местных партнеров и франчайзи, а в 2014-м приступила к расширению собственной розничной сети. В 2020 года она сообщила о планах запуска магазинов в стране под брендом Sisley.
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бизнес, россия, италия
Бизнес, РОССИЯ, ИТАЛИЯ
00:25 29.10.2026
 
Benetton может сократить число торговых точек в России, пишут СМИ

"Известия": Benetton не планирует полностью уходить с российского рынка

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Итальянский fashion-ритейлер Benetton не планирует полностью уходить с российского рынка, однако пересматривает стратегию развития и может сократить количество торговых точек, пишет газета "Известия".
"Полностью уходить из страны она не планирует, однако может сократить количество торговых точек", - говорится в материале.
По данным газеты, компания больше не открывает собственные магазины в России, за исключением торговых точек, работающих по партнерской модели. О намерениях сократить присутствие на российском рынке сообщил девелопер, знакомый с планами компании. При этом источник, близкий к ритейлеру, заверил, что о полном сворачивании бизнеса речи не идет.
Кроме того, перестройка российского бизнеса происходит на фоне глобальной реструктуризации группы, ухудшения показателей ее местных операционных компаний и изменения потребительского спроса.
Представитель Benetton Group не ответил на запрос "Известий", а генеральный директор российского представительства Андрей Григорьев отказался от комментариев.
Компанию основали в Италии в 1965 году братья Лучано, Джильберто и Карло Бенеттон и их сестра Джулиана. В портфеле ее брендов United Colors of Benetton и Sisley, а также Undercolors of Benetton. На конец 2025 года сеть насчитывала около 2,7 тысячи торговых точек.
В России ее первый магазин открылся в 1992 году в московском ГУМе. Изначально сеть развивалась преимущественно через местных партнеров и франчайзи, а в 2014-м приступила к расширению собственной розничной сети. В 2020 года она сообщила о планах запуска магазинов в стране под брендом Sisley.
 
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