https://1prime.ru/20261029/beyonse--874753569.html

BI: Бейонсе и Jay-Z скупают дворцы и церкви за миллионы долларов

BI: Бейонсе и Jay-Z скупают дворцы и церкви за миллионы долларов - 29.10.2026, ПРАЙМ

BI: Бейонсе и Jay-Z скупают дворцы и церкви за миллионы долларов

Бейонсе и Jay-Z — одна из самых богатых пар шоу-бизнеса, и их портфель недвижимости впечатляет: от пентхауса в Трибеке до самого дорогого дома в истории... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T12:40+0300

2026-10-29T12:40+0300

2026-10-29T12:40+0300

бизнес

калифорния

бейонсе

the times

https://img.cdn1prime.ru/img/84082/67/840826713_0:154:3093:1894_1920x0_80_0_0_34e2f6fcdd199d5fb1771a479594990f.jpg

МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Бейонсе и Jay-Z — одна из самых богатых пар шоу-бизнеса, и их портфель недвижимости впечатляет: от пентхауса в Трибеке до самого дорогого дома в истории Калифорнии, пишет Business Insider.Бейонсе выросла в скромном районе Третьей палаты Хьюстона. Дом 2414 Rosedale Street, где семья Ноулз жила с 1982 года, имеет три спальни и три ванные на 8 640 квадратных футов. В 2019 году его выставили на продажу примерно за 500 тысяч долларов. В сентябре 2023 года певица фотографировала этот дом во время остановки тура Renaissance в Хьюстоне. В 2004 году Jay-Z купил пентхаус на 195 Hudson Street за 6,85 миллиона долларов. Квартира площадью 8 тысяч квадратных футов дополнена 3 тысячами квадратных футов террасы. Именно здесь в 2008 году пара провела закрытую свадебную церемонию на 40 человек.В 2014 году супруги присматривали дома на Восточном побережье, но в итоге арендовали особняк в Холмби-Хиллз площадью 20 тысяч квадратных футов за 150 тысяч долларов в месяц.В 2015 году СМИ сообщили о покупке особняка La Casa de Castille в Гарден-дистрикт, который раньше был пресвитерианской церковью. Здание с 16-футовыми потолками и витражами имеет семь спален, восемь ванных и сад на крыше.В 2012 году пара арендовала дом в Бриджхэмптоне за 400 тысяч долларов в месяц, а в 2017-м купила Pond House в Ист-Хэмптоне за 26 миллионов долларов.В 2017 году супруги приобрели особняк в Бел-Эйре за 88 миллионов долларов, а в 2023-м — дом в Малибу за 190 миллионов, что стало рекордом для Калифорнии. "Цена объясняется высокой репутацией проекта и обширным набором удобств", — отмечает издание.По данным The Times, пара рассматривает покупку участка в 58 акров в деревне Уиггинтон за 7,5 миллиона фунтов стерлингов с планами застройки, что может довести стоимость проекта до 18 миллионов фунтов.

калифорния

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, калифорния, бейонсе, the times