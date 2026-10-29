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BI: Бейонсе и Jay-Z скупают дворцы и церкви за миллионы долларов
BI: Бейонсе и Jay-Z скупают дворцы и церкви за миллионы долларов - 29.10.2026, ПРАЙМ
BI: Бейонсе и Jay-Z скупают дворцы и церкви за миллионы долларов
Бейонсе и Jay-Z — одна из самых богатых пар шоу-бизнеса, и их портфель недвижимости впечатляет: от пентхауса в Трибеке до самого дорогого дома в истории... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T12:40+0300
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МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Бейонсе и Jay-Z — одна из самых богатых пар шоу-бизнеса, и их портфель недвижимости впечатляет: от пентхауса в Трибеке до самого дорогого дома в истории Калифорнии, пишет Business Insider.Бейонсе выросла в скромном районе Третьей палаты Хьюстона. Дом 2414 Rosedale Street, где семья Ноулз жила с 1982 года, имеет три спальни и три ванные на 8 640 квадратных футов. В 2019 году его выставили на продажу примерно за 500 тысяч долларов. В сентябре 2023 года певица фотографировала этот дом во время остановки тура Renaissance в Хьюстоне. В 2004 году Jay-Z купил пентхаус на 195 Hudson Street за 6,85 миллиона долларов. Квартира площадью 8 тысяч квадратных футов дополнена 3 тысячами квадратных футов террасы. Именно здесь в 2008 году пара провела закрытую свадебную церемонию на 40 человек.В 2014 году супруги присматривали дома на Восточном побережье, но в итоге арендовали особняк в Холмби-Хиллз площадью 20 тысяч квадратных футов за 150 тысяч долларов в месяц.В 2015 году СМИ сообщили о покупке особняка La Casa de Castille в Гарден-дистрикт, который раньше был пресвитерианской церковью. Здание с 16-футовыми потолками и витражами имеет семь спален, восемь ванных и сад на крыше.В 2012 году пара арендовала дом в Бриджхэмптоне за 400 тысяч долларов в месяц, а в 2017-м купила Pond House в Ист-Хэмптоне за 26 миллионов долларов.В 2017 году супруги приобрели особняк в Бел-Эйре за 88 миллионов долларов, а в 2023-м — дом в Малибу за 190 миллионов, что стало рекордом для Калифорнии. "Цена объясняется высокой репутацией проекта и обширным набором удобств", — отмечает издание.По данным The Times, пара рассматривает покупку участка в 58 акров в деревне Уиггинтон за 7,5 миллиона фунтов стерлингов с планами застройки, что может довести стоимость проекта до 18 миллионов фунтов.
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бизнес, калифорния, бейонсе, the times
Бизнес, Калифорния, Бейонсе, The Times
BI: Бейонсе и Jay-Z скупают дворцы и церкви за миллионы долларов
BI: Бейонсе и Jay-Z владеют недвижимостью только в США более чем на 400 миллионов долларов
МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Бейонсе и Jay-Z — одна из самых богатых пар шоу-бизнеса, и их портфель недвижимости впечатляет: от пентхауса в Трибеке до самого дорогого дома в истории Калифорнии, пишет Business Insider.
Бейонсе
выросла в скромном районе Третьей палаты Хьюстона. Дом 2414 Rosedale Street, где семья Ноулз жила с 1982 года, имеет три спальни и три ванные на 8 640 квадратных футов. В 2019 году его выставили на продажу примерно за 500 тысяч долларов. В сентябре 2023 года певица фотографировала этот дом во время остановки тура Renaissance в Хьюстоне.
В 2004 году Jay-Z купил пентхаус на 195 Hudson Street за 6,85 миллиона долларов. Квартира площадью 8 тысяч квадратных футов дополнена 3 тысячами квадратных футов террасы. Именно здесь в 2008 году пара провела закрытую свадебную церемонию на 40 человек.
В 2014 году супруги присматривали дома на Восточном побережье, но в итоге арендовали особняк в Холмби-Хиллз площадью 20 тысяч квадратных футов за 150 тысяч долларов в месяц.
В 2015 году СМИ сообщили о покупке особняка La Casa de Castille в Гарден-дистрикт, который раньше был пресвитерианской церковью. Здание с 16-футовыми потолками и витражами имеет семь спален, восемь ванных и сад на крыше.
В 2012 году пара арендовала дом в Бриджхэмптоне за 400 тысяч долларов в месяц, а в 2017-м купила Pond House в Ист-Хэмптоне за 26 миллионов долларов.
В 2017 году супруги приобрели особняк в Бел-Эйре за 88 миллионов долларов, а в 2023-м — дом в Малибу за 190 миллионов, что стало рекордом для Калифорнии
. "Цена объясняется высокой репутацией проекта и обширным набором удобств", — отмечает издание.
По данным The Times
, пара рассматривает покупку участка в 58 акров в деревне Уиггинтон за 7,5 миллиона фунтов стерлингов с планами застройки, что может довести стоимость проекта до 18 миллионов фунтов.