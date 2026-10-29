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Продовольственная безопасность Африки находится под угрозой из-за засухи - 29.10.2026, ПРАЙМ
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Продовольственная безопасность Африки находится под угрозой из-за засухи
Продовольственная безопасность Африки находится под угрозой из-за засухи - 29.10.2026, ПРАЙМ
Продовольственная безопасность Африки находится под угрозой из-за засухи
Продовольственная безопасность Африки находится под угрозой из-за сильной засухи и деградации почвы, а сам этот процесс угрожает глобальной безопасности,... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T11:20+0300
2026-10-29T11:20+0300
мировая экономика
сельское хозяйство
африка
москва
оон
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Продовольственная безопасность Африки находится под угрозой из-за сильной засухи и деградации почвы, а сам этот процесс угрожает глобальной безопасности, заявила исполнительный секретарь Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием Ясмин Фуад. "В реальности продуктивность Африки в области продовольственной безопасности сейчас под угрозой, потому что три четверти земли под угрозой деградации. На сегодняшний день более двух миллиардов людей сталкиваются с проблемами очень серьезной засухи", - сказала она в ходе сессии на саммите РФ-Африка. Восстановление земли может помочь снизить уровень нелегальной миграции, отметила она. "Чем больше вы восстанавливаете землю, тем больше вы позволяете людям оставаться на этой земле и, соответственно, вы создаете рабочие места. Здесь у нас нелегальная миграция снижается за счет этого", - добавила Фуад. Для решения проблемы деградации земли нужно активнее привлекать частный сектор, добавила она. "Давайте бороться с деградацией земли, чтобы это было еще и предметом для инвестиций", - заключила дипломат. Около 40 процентов всей земли в мире деградировало, восстановлено примерно 10-15%, указала Фуад. Это приведет к уменьшению источников пропитания, подчеркнула она. "Больше нельзя позволять земле деградировать, мир этого не выдержит", - сказала она. Фуад также поблагодарила Россию, которая способствовала активизации дискуссии по этой теме в рамках ООН. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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192
40
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мировая экономика, сельское хозяйство, африка, москва, оон
Мировая экономика, Сельское хозяйство, АФРИКА, МОСКВА, ООН
11:20 29.10.2026
 
Продовольственная безопасность Африки находится под угрозой из-за засухи

Секретарь Конвенции ООН Фуад: продовольственная безопасность Африки находится под угрозой

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Продовольственная безопасность Африки находится под угрозой из-за сильной засухи и деградации почвы, а сам этот процесс угрожает глобальной безопасности, заявила исполнительный секретарь Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием Ясмин Фуад.
"В реальности продуктивность Африки в области продовольственной безопасности сейчас под угрозой, потому что три четверти земли под угрозой деградации. На сегодняшний день более двух миллиардов людей сталкиваются с проблемами очень серьезной засухи", - сказала она в ходе сессии на саммите РФ-Африка.
Восстановление земли может помочь снизить уровень нелегальной миграции, отметила она.
"Чем больше вы восстанавливаете землю, тем больше вы позволяете людям оставаться на этой земле и, соответственно, вы создаете рабочие места. Здесь у нас нелегальная миграция снижается за счет этого", - добавила Фуад.
Для решения проблемы деградации земли нужно активнее привлекать частный сектор, добавила она.
"Давайте бороться с деградацией земли, чтобы это было еще и предметом для инвестиций", - заключила дипломат.
Около 40 процентов всей земли в мире деградировало, восстановлено примерно 10-15%, указала Фуад. Это приведет к уменьшению источников пропитания, подчеркнула она.
"Больше нельзя позволять земле деградировать, мир этого не выдержит", - сказала она.
Фуад также поблагодарила Россию, которая способствовала активизации дискуссии по этой теме в рамках ООН.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
 
Мировая экономикаСельское хозяйствоАФРИКАМОСКВАООН
 
 
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