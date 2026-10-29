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Биржи Европы растут на возобновлении интереса к европейским акциям
Биржи Европы растут на возобновлении интереса к европейским акциям - 29.10.2026, ПРАЙМ
Биржи Европы растут на возобновлении интереса к европейским акциям
Основные фондовые индексы Европы заметно поднимаются в четверг на возобновлении интереса к европейским акциям со стороны мировых инвесторов, свидетельствуют... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T13:14+0300
2026-10-29T13:14+0300
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы заметно поднимаются в четверг на возобновлении интереса к европейским акциям со стороны мировых инвесторов, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 12.52 мск британский индекс FTSE 100 растет на 0,3% относительно предыдущего закрытия, до 10 728,45 пункта, французский CAC 40 - на 1,05%, до 7 969,73 пункта, немецкий DAX - на 1,06%, до 25 976,42 пункта.
В этом отчетном сезоне корпоративная Европа догоняет США, благодаря прогнозам роста прибыли, отмечает информационное агентство Блумберг.
"Европа становится все более относительно привлекательной", - приводит агентство мнение старшего аналитика Leverage Shares Виолеты Тодоровой (Violeta Todorova).
"Европейские акции предлагают сочетание более умеренных оценок, улучшение показателей прибыли и меньшей концентрации на группе технологических компаний с огромной капитализацией", - добавляет аналитик.
В частности, акции французской энергетической компании TotalEnergies растут в цене на 1,28%. Компания сообщила, что по итогам первых трех кварталов года получила приходящуюся на группу чистую прибыль в 19,511 миллиарда долларов, что в 1,9 раза выше показателя за аналогичный период годом ранее.
Бумаги прибыль австрийской нефтегазовой компании OMV в Германии дорожают на 1,52%. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, OMV по итогам первых трех кварталов текущего года увеличилась в 3,3 раза в годовом выражении и составила 3,039 миллиарда евро.
Чистая прибыль Shell, приходящаяся на акционеров, за первые три квартала в годовом выражении увеличилась вдвое – до 28,573 миллиарда долларов, сообщила компания в четверг. Акции компании увеличиваются в стоимости на 2,95%.
Также позднее в это же день будут опубликованы решения о дальнейшей величине учетной ставки по итогам заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ). Аналитики ждут сохранения ставки на уровне в 2,65% годовых.
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рынок, торги, индексы, европа, сша, германия, omv, dax, totalenergies
Рынок, Торги, Индексы, ЕВРОПА, США, ГЕРМАНИЯ, OMV, DAX, TotalEnergies
Биржи Европы растут на возобновлении интереса к европейским акциям
Биржи Европы растут на возобновлении интереса к европейским акциям
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы заметно поднимаются в четверг на возобновлении интереса к европейским акциям со стороны мировых инвесторов, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 12.52 мск британский индекс FTSE 100 растет на 0,3% относительно предыдущего закрытия, до 10 728,45 пункта, французский CAC 40 - на 1,05%, до 7 969,73 пункта, немецкий DAX - на 1,06%, до 25 976,42 пункта.
В этом отчетном сезоне корпоративная Европа догоняет США, благодаря прогнозам роста прибыли, отмечает информационное агентство Блумберг.
"Европа становится все более относительно привлекательной", - приводит агентство мнение старшего аналитика Leverage Shares Виолеты Тодоровой (Violeta Todorova).
"Европейские акции предлагают сочетание более умеренных оценок, улучшение показателей прибыли и меньшей концентрации на группе технологических компаний с огромной капитализацией", - добавляет аналитик.
В частности, акции французской энергетической компании TotalEnergies растут в цене на 1,28%. Компания сообщила, что по итогам первых трех кварталов года получила приходящуюся на группу чистую прибыль в 19,511 миллиарда долларов, что в 1,9 раза выше показателя за аналогичный период годом ранее.
Бумаги прибыль австрийской нефтегазовой компании OMV в Германии дорожают на 1,52%. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, OMV по итогам первых трех кварталов текущего года увеличилась в 3,3 раза в годовом выражении и составила 3,039 миллиарда евро.
Чистая прибыль Shell, приходящаяся на акционеров, за первые три квартала в годовом выражении увеличилась вдвое – до 28,573 миллиарда долларов, сообщила компания в четверг. Акции компании увеличиваются в стоимости на 2,95%.
Также позднее в это же день будут опубликованы решения о дальнейшей величине учетной ставки по итогам заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ). Аналитики ждут сохранения ставки на уровне в 2,65% годовых.