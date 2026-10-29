Биткоин в смятении боковика

МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Вчера к вечеру рынок цифровых валют пытался нащупать опору, но пока это получается слабо. Пара BTC/USDt прибавила 0,54% до 81 343 долларов, однако оптимизм прожил недолго — утро четверга все практически перечеркнуло.За неполные три часа цена биткоина упала на 2%, до 79 710 долларов, эфириум просел еще сильнее — на 2,88%, до 2293 долларов. Сейчас BTC торгуется около 80 271 доллара, ETH держится у 2309 долларов. Продавцы явно ждали этого момента. Согласно техническому анализу, падение на рынке продолжится. За последние четыре часа по биткоину ликвидировано длинных позиций на 38 миллионов долларов.Где искать поддержку? Ближайший рубеж — 79 200 долларов, ниже — зона 77 340 долларов. А если начнется массовый выход из длинных позиций, готовьтесь к тесту уровня 75 000 долларов. Повторное снижение к нему может стать крайне негативным для "бычьего" нарратива. В этом случае с высокой вероятностью биткоину придется надолго "застрять" в боковике, и тогда влияние трендовых участников рынка заметно снизится.Чтобы переломить "медвежий" настрой, цене нужно уверенно закрепиться выше 84 750 долларов. Пока же все участники рынка похожи на заложников макроэкономических данных из США. Высокая инфляция в отчете PCE может окончательно обнулить надежды на смягчение денежно-кредитной политики ФРС и ударить по рисковым активам. Рынок оценивает вероятность повышения ставки в декабре примерно в 78,4%. И даже если американский регулятор возьмет паузу, январь выглядит пока слишком пугающе: реализация событий с ужесточением монетарной политики пока превышает 90%. Председатель ФРС Кевин Уорш уже подтвердил приверженность таргету в 2% и дал понять, что данных пока недостаточно. Риторика, несомненно, жесткая.Фьючерсы на индексы США сегодня утром снижаются синхронно с криптовалютами. Все взгляды прикованы к двум цифрам: индексу цен расходов на личное потребление (PCE) и предварительному ВВП за третий квартал. Они выходят сегодня. Именно эти данные станут решающим фильтром для оценки дальнейшей политики ФРС и, как следствие, динамики биржевых активов, включая криптовалюты.Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"
МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Вчера к вечеру рынок цифровых валют пытался нащупать опору, но пока это получается слабо. Пара BTC/USDt прибавила 0,54% до 81 343 долларов, однако оптимизм прожил недолго — утро четверга все практически перечеркнуло.
За неполные три часа цена биткоина упала на 2%, до 79 710 долларов, эфириум просел еще сильнее — на 2,88%, до 2293 долларов. Сейчас BTC торгуется около 80 271 доллара, ETH держится у 2309 долларов. Продавцы явно ждали этого момента. Согласно техническому анализу, падение на рынке продолжится. За последние четыре часа по биткоину ликвидировано длинных позиций на 38 миллионов долларов.
Где искать поддержку? Ближайший рубеж — 79 200 долларов, ниже — зона 77 340 долларов. А если начнется массовый выход из длинных позиций, готовьтесь к тесту уровня 75 000 долларов. Повторное снижение к нему может стать крайне негативным для "бычьего" нарратива. В этом случае с высокой вероятностью биткоину придется надолго "застрять" в боковике, и тогда влияние трендовых участников рынка заметно снизится.
Чтобы переломить "медвежий" настрой, цене нужно уверенно закрепиться выше 84 750 долларов. Пока же все участники рынка похожи на заложников макроэкономических данных из США. Высокая инфляция в отчете PCE может окончательно обнулить надежды на смягчение денежно-кредитной политики ФРС и ударить по рисковым активам. Рынок оценивает вероятность повышения ставки в декабре примерно в 78,4%. И даже если американский регулятор возьмет паузу, январь выглядит пока слишком пугающе: реализация событий с ужесточением монетарной политики пока превышает 90%. Председатель ФРС Кевин Уорш уже подтвердил приверженность таргету в 2% и дал понять, что данных пока недостаточно. Риторика, несомненно, жесткая.
Фьючерсы на индексы США сегодня утром снижаются синхронно с криптовалютами. Все взгляды прикованы к двум цифрам: индексу цен расходов на личное потребление (PCE) и предварительному ВВП за третий квартал. Они выходят сегодня. Именно эти данные станут решающим фильтром для оценки дальнейшей политики ФРС и, как следствие, динамики биржевых активов, включая криптовалюты.
Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"
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