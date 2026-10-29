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Биткоин еще преподнесет сюрпризы в ноябре, уверен аналитик - 29.10.2026, ПРАЙМ
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Биткоин еще преподнесет сюрпризы в ноябре, уверен аналитик
Биткоин еще преподнесет сюрпризы в ноябре, уверен аналитик - 29.10.2026, ПРАЙМ
Биткоин еще преподнесет сюрпризы в ноябре, уверен аналитик
К концу октября биткоин торгуется около 80 тысяч долларов, снизившись примерно на 1–2% за неделю и на 4% за последний месяц. Котировки удерживаются вблизи... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T12:18+0300
2026-10-29T12:18+0300
финансы
сша
биткоин
криптовалюта
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874751182.jpg?1793265509
МОСКВА, 29 окт – ПРАЙМ. К концу октября биткоин торгуется около 80 тысяч долларов, снизившись примерно на 1–2% за неделю и на 4% за последний месяц. Котировки удерживаются вблизи психологически важной отметки, однако оснований считать коррекцию завершенной пока недостаточно, рассказал агентству "Прайм" директор по стратегическим коммуникациям Bitbanker Кирилл Комаленков.Главный вопрос ноября — как изменятся ожидания относительно политики ФРС. 28 октября регулятор сохранил ставку в диапазоне 3,75–4% годовых, однако двое из 12 голосовавших членов комитета выступили за ее повышение на 0,25 процентного пункта. Следующее заседание состоится 8–9 декабря, поэтому в ноябре инвесторы будут оценивать прежде всего экономическую статистику и заявления представителей ФРС. Ключевые даты — отчет по занятости 6 ноября, данные по потребительской инфляции 10 ноября и публикация протокола октябрьского заседания 18 ноября.Ближайшее корпоративное событие — публикация отчетности Strategy 29 октября после закрытия американского рынка. Для биткоина особенно важны комментарии руководства о привлечении капитала для дальнейших покупок: они помогут оценить устойчивость спроса со стороны компании. Вместе с потоками в спотовые биткоин-ETF это один из практических ориентиров для рынка. Политическое событие ноября— выборы в Конгресс США 3 ноября. Их результат может изменить ожидания относительно продвижения криптовалютного законодательства. При этом возможная эскалация на Ближнем Востоке или в других регионах способна скорректировать любой прогноз."На начало ноября базовым сценарием считаю диапазон 78–85 тысяч долларов. Ближайшие ориентиры поддержки и сопротивления по октябрьской динамике — 79–80 тысяч и 84–85 тысяч долларов соответственно. Закрепление выше 85 тысяч при улучшении макроэкономического фона и устойчивом притоке в фонды создаст предпосылки для движения к 87–90 тысячам. Потеря 78 тысяч повысит риск снижения к 75–76 тысячам", — отметил Комаленков.Он добавил, что на коротком и среднем горизонте важно следить за реакцией биткоина на ключевые уровни и ноябрьские события, пересматривая торговый сценарий и размер позиций по мере изменения ситуации.
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192
40
192
40
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1
5
4.7
96
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финансы, сша, биткоин, криптовалюта
Финансы, США, Биткоин, криптовалюта
12:18 29.10.2026
 
Биткоин еще преподнесет сюрпризы в ноябре, уверен аналитик

Аналитик Bitbanker: биткоин остается вблизи 80 тысяч долларов, но ждем ноября

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МОСКВА, 29 окт – ПРАЙМ. К концу октября биткоин торгуется около 80 тысяч долларов, снизившись примерно на 1–2% за неделю и на 4% за последний месяц. Котировки удерживаются вблизи психологически важной отметки, однако оснований считать коррекцию завершенной пока недостаточно, рассказал агентству "Прайм" директор по стратегическим коммуникациям Bitbanker Кирилл Комаленков.
Главный вопрос ноября — как изменятся ожидания относительно политики ФРС. 28 октября регулятор сохранил ставку в диапазоне 3,75–4% годовых, однако двое из 12 голосовавших членов комитета выступили за ее повышение на 0,25 процентного пункта. Следующее заседание состоится 8–9 декабря, поэтому в ноябре инвесторы будут оценивать прежде всего экономическую статистику и заявления представителей ФРС.
Ключевые даты — отчет по занятости 6 ноября, данные по потребительской инфляции 10 ноября и публикация протокола октябрьского заседания 18 ноября.
Стена сопротивления для биткоина
26 октября, 12:39
Ближайшее корпоративное событие — публикация отчетности Strategy 29 октября после закрытия американского рынка. Для биткоина особенно важны комментарии руководства о привлечении капитала для дальнейших покупок: они помогут оценить устойчивость спроса со стороны компании. Вместе с потоками в спотовые биткоин-ETF это один из практических ориентиров для рынка.
Политическое событие ноября— выборы в Конгресс США 3 ноября. Их результат может изменить ожидания относительно продвижения криптовалютного законодательства. При этом возможная эскалация на Ближнем Востоке или в других регионах способна скорректировать любой прогноз.
"На начало ноября базовым сценарием считаю диапазон 78–85 тысяч долларов. Ближайшие ориентиры поддержки и сопротивления по октябрьской динамике — 79–80 тысяч и 84–85 тысяч долларов соответственно. Закрепление выше 85 тысяч при улучшении макроэкономического фона и устойчивом притоке в фонды создаст предпосылки для движения к 87–90 тысячам. Потеря 78 тысяч повысит риск снижения к 75–76 тысячам", — отметил Комаленков.
Он добавил, что на коротком и среднем горизонте важно следить за реакцией биткоина на ключевые уровни и ноябрьские события, пересматривая торговый сценарий и размер позиций по мере изменения ситуации.
 
ФинансыСШАБиткоинкриптовалюта
 
 
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