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Microsoft планирует разместить облигации на $25 миллиардов для проектов ИИ

Microsoft планирует разместить облигации на $25 миллиардов для проектов ИИ - 29.10.2026, ПРАЙМ

Microsoft планирует разместить облигации на $25 миллиардов для проектов ИИ

Корпорация Microsoft планирует разместить облигации на сумму не менее 25 миллиардов долларов для финансирования проектов искусственного интеллекта, сообщило... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T16:41+0300

2026-10-29T16:41+0300

2026-10-29T16:41+0300

технологии

финансы

сша

вашингтон

билл гейтс

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Корпорация Microsoft планирует разместить облигации на сумму не менее 25 миллиардов долларов для финансирования проектов искусственного интеллекта, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Microsoft Corp намерена привлечь не менее 25 миллиардов долларов в рамках своего первого за более чем 9 лет размещения облигаций с инвестиционным рейтингом США, присоединившись к своим конкурентам в гонке за привлечение заемных средств для финансирования бурного роста инвестиций в сферу искусственного интеллекта", - пишет агентство. Как сообщили источники Блумберга, окончательное решение об объеме размещения еще не принято, и он может измениться в зависимости от спроса. Всего Microsoft планирует разместить до 10 траншей облигаций со сроками погашения от 2 до 40 лет. Американская компания Microsoft Corp была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, Microsoft разработала операционную систему Windows.

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технологии, финансы, сша, вашингтон, билл гейтс, microsoft