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Транзит через Босфор приостановили из-за поломки двигателя у сухогруза

Транзит через Босфор приостановили из-за поломки двигателя у сухогруза - 29.10.2026, ПРАЙМ

Транзит через Босфор приостановили из-за поломки двигателя у сухогруза

Транзит судов через Босфорский пролив приостановили в четверг утром в обе стороны из-за неполадок с двигателем у сухогруза, сообщили РИА Новости в турецком... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T09:08+0300

2026-10-29T09:08+0300

2026-10-29T09:08+0300

босфорский пролив

турция

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874737182.jpg?1793254123

СТАМБУЛ, 29 окт - ПРАЙМ. Транзит судов через Босфорский пролив приостановили в четверг утром в обе стороны из-за неполадок с двигателем у сухогруза, сообщили РИА Новости в турецком управлении береговой охраны. "Транзит судов через Босфор приостановлен из-за вышедшего из строя двигателя сухогруза Alisuvar Mammadov под флагом государства Сент-Китс и Невис", - сообщили в ведомстве. Судно длиной в 139 метров вышло из болгарской Варны и заглохло у стамбульского района Канлыджа, к нему направлены буксиры.

босфорский пролив

турция

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босфорский пролив, турция