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Транзит через Босфор приостановили из-за поломки двигателя у сухогруза - 29.10.2026, ПРАЙМ
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Транзит через Босфор приостановили из-за поломки двигателя у сухогруза
Транзит через Босфор приостановили из-за поломки двигателя у сухогруза - 29.10.2026, ПРАЙМ
Транзит через Босфор приостановили из-за поломки двигателя у сухогруза
Транзит судов через Босфорский пролив приостановили в четверг утром в обе стороны из-за неполадок с двигателем у сухогруза, сообщили РИА Новости в турецком... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T09:08+0300
2026-10-29T09:08+0300
босфорский пролив
турция
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874737182.jpg?1793254123
СТАМБУЛ, 29 окт - ПРАЙМ. Транзит судов через Босфорский пролив приостановили в четверг утром в обе стороны из-за неполадок с двигателем у сухогруза, сообщили РИА Новости в турецком управлении береговой охраны. "Транзит судов через Босфор приостановлен из-за вышедшего из строя двигателя сухогруза Alisuvar Mammadov под флагом государства Сент-Китс и Невис", - сообщили в ведомстве. Судно длиной в 139 метров вышло из болгарской Варны и заглохло у стамбульского района Канлыджа, к нему направлены буксиры.
босфорский пролив
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босфорский пролив, турция
Босфорский пролив, ТУРЦИЯ
09:08 29.10.2026
 
Транзит через Босфор приостановили из-за поломки двигателя у сухогруза

Транзит судов через Босфор приостановили из-за неполадок с двигателем у сухогруза

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СТАМБУЛ, 29 окт - ПРАЙМ. Транзит судов через Босфорский пролив приостановили в четверг утром в обе стороны из-за неполадок с двигателем у сухогруза, сообщили РИА Новости в турецком управлении береговой охраны.
"Транзит судов через Босфор приостановлен из-за вышедшего из строя двигателя сухогруза Alisuvar Mammadov под флагом государства Сент-Китс и Невис", - сообщили в ведомстве.
Судно длиной в 139 метров вышло из болгарской Варны и заглохло у стамбульского района Канлыджа, к нему направлены буксиры.
 
Босфорский проливТУРЦИЯ
 
 
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