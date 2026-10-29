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В Бразилии заявили о желании увеличить объемы торговли с Россией

В Бразилии заявили о желании увеличить объемы торговли с Россией - 29.10.2026, ПРАЙМ

В Бразилии заявили о желании увеличить объемы торговли с Россией

Бразилия рассчитывает увеличить объемы торговли с Россией, а также углубить сотрудничество в энергетике и торговле в течение четвертого президентского срока... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T09:34+0300

2026-10-29T09:34+0300

2026-10-29T09:34+0300

россия

мировая экономика

бразилия

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Бразилия рассчитывает увеличить объемы торговли с Россией, а также углубить сотрудничество в энергетике и торговле в течение четвертого президентского срока Лулы да Силвы, заявил посол страны в РФ Сержио Родригес дос Сантос. "Бразильская сторона рассчитывает увеличить объемы торговли и сократить ее дисбаланс. Мы продолжим усилия по диверсификации торговых отношений, увеличению объемов и стоимости торговли, уделяя особое внимание сокращению нашего дефицита в торговле с Россией", - сказал посол "Известиям". Лула да Силва одержал победу во втором туре президентских выборов 25 октября, набрав 51,79% действительных голосов. Профессор Оклахомского университета Фабио де Са и Силва считает, что после переизбрания Бразилия сохранит курс на укрепление БРИКС и развитие многополярного мироустройства. Бразилия является одним из основателей БРИКС наряду с Россией, Индией и Китаем, а объединение позже расширилось за счет новых участников, сохранив приоритеты экономического сотрудничества и повышения роли развивающихся стран в международных институтах.

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россия, мировая экономика, бразилия