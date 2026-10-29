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Бурунди заинтересована в сотрудничестве с "Росатомом" в области ММР - 29.10.2026, ПРАЙМ
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Бурунди заинтересована в сотрудничестве с "Росатомом" в области ММР
Бурунди заинтересована в сотрудничестве с "Росатомом" в области ММР - 29.10.2026, ПРАЙМ
Бурунди заинтересована в сотрудничестве с "Росатомом" в области ММР
Бурунди заинтересована в сотрудничестве с "Росатомом" в области применения малых модульных реакторов (ММР), заявил агентству Sputnik Afrique президент Бурунди,... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T17:42+0300
2026-10-29T17:42+0300
россия
бурунди
москва
владимир путин
росатом
африканский союз
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Бурунди заинтересована в сотрудничестве с "Росатомом" в области применения малых модульных реакторов (ММР), заявил агентству Sputnik Afrique президент Бурунди, действующий председатель Африканского союза Эварист Ндайишимийе. "Бурунди уже использует свой гидроэнергетический потенциал, но стремится диверсифицировать энергетический баланс, чтобы не зависеть от единственного источника… Именно в этом контексте мы с интересом рассматриваем возможность использования малых модульных реакторов с привлечением опыта "Росатома", - сказал Ндайишимийе в интервью агентству. Президент Бурунди добавил, что ММР российской атомной госкорпорации могли бы органично встроиться в энергосистему страны. "Они обеспечили бы управляемую выработку электроэнергии, дополняющую гидроэнергетику, и позволили бы гарантировать энергоснабжение больниц, школ и развивающейся промышленности", - подчеркнул Ндайишимийе. Ранее президент России Владимир Путин назвал РФ одним из мировых лидеров в сфере энергетики, в том числе атомной, такое заявление он сделал на пленарном заседании саммита Россия-Африка. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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россия, бурунди, москва, владимир путин, росатом, африканский союз
РОССИЯ, Бурунди, МОСКВА, Владимир Путин, Росатом, Африканский союз
17:42 29.10.2026
 
Бурунди заинтересована в сотрудничестве с "Росатомом" в области ММР

Президент Бурунди Ндайишимийе: страна заинтересована в сотрудничестве с "Росатомом"

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Бурунди заинтересована в сотрудничестве с "Росатомом" в области применения малых модульных реакторов (ММР), заявил агентству Sputnik Afrique президент Бурунди, действующий председатель Африканского союза Эварист Ндайишимийе.
"Бурунди уже использует свой гидроэнергетический потенциал, но стремится диверсифицировать энергетический баланс, чтобы не зависеть от единственного источника… Именно в этом контексте мы с интересом рассматриваем возможность использования малых модульных реакторов с привлечением опыта "Росатома", - сказал Ндайишимийе в интервью агентству.
Президент Бурунди добавил, что ММР российской атомной госкорпорации могли бы органично встроиться в энергосистему страны.
"Они обеспечили бы управляемую выработку электроэнергии, дополняющую гидроэнергетику, и позволили бы гарантировать энергоснабжение больниц, школ и развивающейся промышленности", - подчеркнул Ндайишимийе.
Ранее президент России Владимир Путин назвал РФ одним из мировых лидеров в сфере энергетики, в том числе атомной, такое заявление он сделал на пленарном заседании саммита Россия-Африка.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
 
РОССИЯБурундиМОСКВАВладимир ПутинРосатомАфриканский союз
 
 
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