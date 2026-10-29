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Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на 2027-2029 годы - 29.10.2026, ПРАЙМ
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Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на 2027-2029 годы
Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на 2027-2029 годы - 29.10.2026, ПРАЙМ
Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на 2027-2029 годы
Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, внесенный правительством. Второе чтение... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T15:38+0300
2026-10-29T15:38+0300
финансы
россия
антон силуанов
госдума
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874765430.jpg?1793277515
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, внесенный правительством. Второе чтение запланировано на 19 ноября. За проект бюджета проголосовали 372 депутата, против - 0, воздержались - 51. "Проект бюджета устойчив к разным, любым сценариям", - заявил на заседании Госдумы вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов. При этом в нем предусмотрены ресурсы для реализации национальных целей развития, поставленных президентом, обеспечения макроэкономической стабильности и роста доходов граждан, отметил он. Правительством РФ была проделана большая работа по повышению эффективности расходов бюджета, подчеркнул Силуанов. Причем особое внимание уделялось росту производительности труда в государственном секторе, усилению адресности мер социальной поддержки, приоритетному завершению начатых объектов капитального строительства, снижению процентных рисков при реализации программ бюджетного кредитования, добавил он. Основные характеристики проекта бюджета определены исходя из уровня инфляции не выше 4% в год и прогнозируемого объема ВВП на 2027 год в размере 248,323 триллиона рублей, на 2028 год – 263,724 триллиона, на 2029 год – 281,674 триллиона. Расходы бюджета в 2027 году планируются на уровне 48,8 триллиона рублей, доходы - 43,3 триллиона. На 2028 и 2029 годы расходы запланированы в 50,9 триллиона и 53,9 триллиона рублей, доходы - 45,8 триллиона и 48,6 триллиона соответственно. В результате дефицит бюджета в 2027 году ожидается на уровне 2,2% ВВП, а в следующие два года он сократится до 1,9% ВВП. Ключевыми приоритетами бюджета будут выполнение социальных обязательств, помощь участникам специальной военной операции и их близким, обеспечение потребностей обороны и безопасности государства, а также достижение национальных целей, включая обеспечение технологического лидерства и развитие инфраструктуры. Верхний предел внутреннего госдолга РФ на начало 2028 года предлагается утвердить в сумме 48,1 триллиона рублей, 2029 года – 54,9 триллиона, 2030 года – 62 триллиона рублей. Потолок внешнего госдолга планируется на уровне 66,4 миллиарда долларов (или 56,8 миллиарда евро), 64,8 миллиарда долларов (55,4 миллиарда евро) и 60,9 миллиарда долларов (51,6 миллиарда евро) соответственно. Проект бюджета предусматривает перенос с 2027-2029 годов на 2031-2033 годы соответственно погашения одной трети задолженности регионов перед РФ по бюджетным кредитам, сложившейся по состоянию на 1 марта 2024 года. А правительству РФ предоставляется право в 2027 году принимать решения о списании 100% задолженности стран - дебиторов России, завершивших участие в международной расширенной инициативе по облегчению долгового бремени беднейших стран.
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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финансы, россия, антон силуанов, госдума
Финансы, РОССИЯ, Антон Силуанов, Госдума
15:38 29.10.2026
 
Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на 2027-2029 годы

Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2027-2029 годы

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, внесенный правительством. Второе чтение запланировано на 19 ноября.
За проект бюджета проголосовали 372 депутата, против - 0, воздержались - 51.
"Проект бюджета устойчив к разным, любым сценариям", - заявил на заседании Госдумы вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов. При этом в нем предусмотрены ресурсы для реализации национальных целей развития, поставленных президентом, обеспечения макроэкономической стабильности и роста доходов граждан, отметил он.
Правительством РФ была проделана большая работа по повышению эффективности расходов бюджета, подчеркнул Силуанов. Причем особое внимание уделялось росту производительности труда в государственном секторе, усилению адресности мер социальной поддержки, приоритетному завершению начатых объектов капитального строительства, снижению процентных рисков при реализации программ бюджетного кредитования, добавил он.
Основные характеристики проекта бюджета определены исходя из уровня инфляции не выше 4% в год и прогнозируемого объема ВВП на 2027 год в размере 248,323 триллиона рублей, на 2028 год – 263,724 триллиона, на 2029 год – 281,674 триллиона.
Расходы бюджета в 2027 году планируются на уровне 48,8 триллиона рублей, доходы - 43,3 триллиона. На 2028 и 2029 годы расходы запланированы в 50,9 триллиона и 53,9 триллиона рублей, доходы - 45,8 триллиона и 48,6 триллиона соответственно. В результате дефицит бюджета в 2027 году ожидается на уровне 2,2% ВВП, а в следующие два года он сократится до 1,9% ВВП.
Ключевыми приоритетами бюджета будут выполнение социальных обязательств, помощь участникам специальной военной операции и их близким, обеспечение потребностей обороны и безопасности государства, а также достижение национальных целей, включая обеспечение технологического лидерства и развитие инфраструктуры.
Верхний предел внутреннего госдолга РФ на начало 2028 года предлагается утвердить в сумме 48,1 триллиона рублей, 2029 года – 54,9 триллиона, 2030 года – 62 триллиона рублей. Потолок внешнего госдолга планируется на уровне 66,4 миллиарда долларов (или 56,8 миллиарда евро), 64,8 миллиарда долларов (55,4 миллиарда евро) и 60,9 миллиарда долларов (51,6 миллиарда евро) соответственно.
Проект бюджета предусматривает перенос с 2027-2029 годов на 2031-2033 годы соответственно погашения одной трети задолженности регионов перед РФ по бюджетным кредитам, сложившейся по состоянию на 1 марта 2024 года.
А правительству РФ предоставляется право в 2027 году принимать решения о списании 100% задолженности стран - дебиторов России, завершивших участие в международной расширенной инициативе по облегчению долгового бремени беднейших стран.
 
ФинансыРОССИЯАнтон СилуановГосдума
 
 
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