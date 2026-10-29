https://1prime.ru/20261029/cheboksary-874733021.html
В аэропорту Чебоксар ввели временные ограничения
В аэропорту Чебоксар ввели временные ограничения - 29.10.2026, ПРАЙМ
В аэропорту Чебоксар ввели временные ограничения
Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Чебоксар, сообщает Росавиация. | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T03:32+0300
2026-10-29T03:32+0300
2026-10-29T03:32+0300
бизнес
росавиация
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874733021.jpg?1793233956
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Чебоксар, сообщает Росавиация.
"Аэропорт Чебоксары. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, росавиация
В аэропорту Чебоксар ввели временные ограничения
В аэропорту Чебоксар ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Чебоксар, сообщает Росавиация.
"Аэропорт Чебоксары. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.