https://1prime.ru/20261029/cheljabinsk-874751823.html
В Челябинске сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В Челябинске сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 29.10.2026, ПРАЙМ
В Челябинске сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Челябинска, сообщила Росавиация. | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T12:22+0300
2026-10-29T12:22+0300
2026-10-29T12:22+0300
бизнес
челябинск
росавиация
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Челябинска, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Челябинск ("Баландино"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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бизнес, челябинск, росавиация
Бизнес, Челябинск, Росавиация
В Челябинске сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В аэропорту Челябинска сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов