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В "Череповце" ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В "Череповце" ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 29.10.2026, ПРАЙМ
В "Череповце" ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту "Череповца", сообщает Росавиация. | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T04:20+0300
2026-10-29T04:20+0300
2026-10-29T04:20+0300
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здоровье
росавиация
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту "Череповца", сообщает Росавиация.
"Аэропорт "Череповец". Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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бизнес, здоровье, росавиация
Бизнес, Здоровье, Росавиация
В "Череповце" ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В аэропорту "Череповца" ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов