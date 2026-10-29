https://1prime.ru/20261029/chirkov-874772893.html
Чирков: большинство россиян переходит на получение пенсии через банки
Чирков: большинство россиян переходит на получение пенсии через банки - 29.10.2026, ПРАЙМ
Чирков: большинство россиян переходит на получение пенсии через банки
Большинство населения России переходит на получение пенсии через банки, таких пенсионеров уже свыше 82%, сообщил председатель Социального фонда РФ Сергей... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T17:40+0300
2026-10-29T17:40+0300
2026-10-29T17:40+0300
банки
финансы
сергей чирков
социальный фонд
госдума
https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/06/09/870635637_0:58:3437:1991_1920x0_80_0_0_9cbd94b867416e3f0495040893a82165.jpg
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Большинство населения России переходит на получение пенсии через банки, таких пенсионеров уже свыше 82%, сообщил председатель Социального фонда РФ Сергей Чирков. Глава Соцфонда в четверг выступил на пленарном заседании Госдумы, где обсуждался бюджет. "Сейчас сложилась такая ситуация, что почтальоны доставляют пенсии, как правило, в отдаленные, сельские районы, потому что большинство населения переходит на получение денег через банки - уже более 82%", - сказал Чирков. Он добавил, что в бюджете фонда предусматривается увеличение тарифа на доставку, чтобы почтальоны продолжали отвозить пенсии пенсионерам в отдаленные, сельские районы.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/06/09/870635637_353:0:3084:2048_1920x0_80_0_0_106eaa59ea7ee57ef244cffc565b23bb.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, финансы, сергей чирков, социальный фонд, госдума
Банки, Финансы, Сергей Чирков, Социальный фонд, Госдума
Чирков: большинство россиян переходит на получение пенсии через банки
Глава Соцфонда Чирков: большинство россиян перешло на получение пенсии через банки
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Большинство населения России переходит на получение пенсии через банки, таких пенсионеров уже свыше 82%, сообщил председатель Социального фонда РФ Сергей Чирков.
Глава Соцфонда в четверг выступил на пленарном заседании Госдумы, где обсуждался бюджет.
"Сейчас сложилась такая ситуация, что почтальоны доставляют пенсии, как правило, в отдаленные, сельские районы, потому что большинство населения переходит на получение денег через банки - уже более 82%", - сказал Чирков.
Он добавил, что в бюджете фонда предусматривается увеличение тарифа на доставку, чтобы почтальоны продолжали отвозить пенсии пенсионерам в отдаленные, сельские районы.