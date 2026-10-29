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Чирков: большинство россиян переходит на получение пенсии через банки

Чирков: большинство россиян переходит на получение пенсии через банки - 29.10.2026, ПРАЙМ

Чирков: большинство россиян переходит на получение пенсии через банки

Большинство населения России переходит на получение пенсии через банки, таких пенсионеров уже свыше 82%, сообщил председатель Социального фонда РФ Сергей... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T17:40+0300

2026-10-29T17:40+0300

2026-10-29T17:40+0300

банки

финансы

сергей чирков

социальный фонд

госдума

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Большинство населения России переходит на получение пенсии через банки, таких пенсионеров уже свыше 82%, сообщил председатель Социального фонда РФ Сергей Чирков. Глава Соцфонда в четверг выступил на пленарном заседании Госдумы, где обсуждался бюджет. "Сейчас сложилась такая ситуация, что почтальоны доставляют пенсии, как правило, в отдаленные, сельские районы, потому что большинство населения переходит на получение денег через банки - уже более 82%", - сказал Чирков. Он добавил, что в бюджете фонда предусматривается увеличение тарифа на доставку, чтобы почтальоны продолжали отвозить пенсии пенсионерам в отдаленные, сельские районы.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, сергей чирков, социальный фонд, госдума