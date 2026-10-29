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Чирков: большинство россиян переходит на получение пенсии через банки - 29.10.2026, ПРАЙМ
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Чирков: большинство россиян переходит на получение пенсии через банки
Чирков: большинство россиян переходит на получение пенсии через банки - 29.10.2026, ПРАЙМ
Чирков: большинство россиян переходит на получение пенсии через банки
Большинство населения России переходит на получение пенсии через банки, таких пенсионеров уже свыше 82%, сообщил председатель Социального фонда РФ Сергей... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T17:40+0300
2026-10-29T17:40+0300
банки
финансы
сергей чирков
социальный фонд
госдума
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Большинство населения России переходит на получение пенсии через банки, таких пенсионеров уже свыше 82%, сообщил председатель Социального фонда РФ Сергей Чирков. Глава Соцфонда в четверг выступил на пленарном заседании Госдумы, где обсуждался бюджет. "Сейчас сложилась такая ситуация, что почтальоны доставляют пенсии, как правило, в отдаленные, сельские районы, потому что большинство населения переходит на получение денег через банки - уже более 82%", - сказал Чирков. Он добавил, что в бюджете фонда предусматривается увеличение тарифа на доставку, чтобы почтальоны продолжали отвозить пенсии пенсионерам в отдаленные, сельские районы.
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банки, финансы, сергей чирков, социальный фонд, госдума
Банки, Финансы, Сергей Чирков, Социальный фонд, Госдума
17:40 29.10.2026
 
Чирков: большинство россиян переходит на получение пенсии через банки

Глава Соцфонда Чирков: большинство россиян перешло на получение пенсии через банки

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛоготип Социального фонда России
Логотип Социального фонда России - ПРАЙМ, 1920, 29.10.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Большинство населения России переходит на получение пенсии через банки, таких пенсионеров уже свыше 82%, сообщил председатель Социального фонда РФ Сергей Чирков.
Глава Соцфонда в четверг выступил на пленарном заседании Госдумы, где обсуждался бюджет.
"Сейчас сложилась такая ситуация, что почтальоны доставляют пенсии, как правило, в отдаленные, сельские районы, потому что большинство населения переходит на получение денег через банки - уже более 82%", - сказал Чирков.
Он добавил, что в бюджете фонда предусматривается увеличение тарифа на доставку, чтобы почтальоны продолжали отвозить пенсии пенсионерам в отдаленные, сельские районы.
 
БанкиФинансыСергей ЧирковСоциальный фондГосдума
 
 
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