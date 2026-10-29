https://1prime.ru/20261029/chislo-874766479.html
Число заявок на пособие по безработице в США сократилось на 1 тысячу
Число заявок на пособие по безработице в США сократилось на 1 тысячу - 29.10.2026, ПРАЙМ
Число заявок на пособие по безработице в США сократилось на 1 тысячу
Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 24 октября, сократилось на 1 тысячу по сравнению с пересмотренным значением... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T15:49+0300
2026-10-29T15:49+0300
2026-10-29T15:53+0300
мировая экономика
сша
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874766479.jpg?1793278420
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 24 октября, сократилось на 1 тысячу по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели в 195 тысяч - до 194 тысяч, сообщило министерство труда страны.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ждали роста показателя до 199 тысяч с первоначального уровня предыдущей недели в 194 тысячи.Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели снизилось на 1 250 с пересмотренного уровня предшествующей недели - до 198 тысяч.Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 17 октября, снизилось на 21 тысячу к пересмотренному показателю недельной давности и составило 1,701 миллиона человек.Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) еженедельно публикуются министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша
Число заявок на пособие по безработице в США сократилось на 1 тысячу
Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю сократилось на 1 тысячу
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 24 октября, сократилось на 1 тысячу по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели в 195 тысяч - до 194 тысяч, сообщило министерство труда страны.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ждали роста показателя до 199 тысяч с первоначального уровня предыдущей недели в 194 тысячи.
Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели снизилось на 1 250 с пересмотренного уровня предшествующей недели - до 198 тысяч.
Общее количество получающих пособие по безработице в США
за неделю, завершившуюся 17 октября, снизилось на 21 тысячу к пересмотренному показателю недельной давности и составило 1,701 миллиона человек.
Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) еженедельно публикуются министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.