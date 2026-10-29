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Число заявок на пособие по безработице в США сократилось на 1 тысячу

Число заявок на пособие по безработице в США сократилось на 1 тысячу - 29.10.2026, ПРАЙМ

Число заявок на пособие по безработице в США сократилось на 1 тысячу

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 24 октября, сократилось на 1 тысячу по сравнению с пересмотренным значением... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T15:49+0300

2026-10-29T15:49+0300

2026-10-29T15:53+0300

мировая экономика

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 24 октября, сократилось на 1 тысячу по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели в 195 тысяч - до 194 тысяч, сообщило министерство труда страны.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ждали роста показателя до 199 тысяч с первоначального уровня предыдущей недели в 194 тысячи.Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели снизилось на 1 250 с пересмотренного уровня предшествующей недели - до 198 тысяч.Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 17 октября, снизилось на 21 тысячу к пересмотренному показателю недельной давности и составило 1,701 миллиона человек.Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) еженедельно публикуются министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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мировая экономика, сша