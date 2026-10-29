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Самая высокая средняя зарплата в России в августе зафиксирована на Чукотке - 29.10.2026, ПРАЙМ
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Самая высокая средняя зарплата в России в августе зафиксирована на Чукотке
Самая высокая средняя зарплата в России в августе зафиксирована на Чукотке - 29.10.2026, ПРАЙМ
Самая высокая средняя зарплата в России в августе зафиксирована на Чукотке
Самая высокая средняя зарплата в России в августе зафиксирована на Чукотке - 220 тысяч рублей, следует из данных статистики, которые изучило РИА Новости. | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T00:28+0300
2026-10-29T00:28+0300
россия
общество
магаданская область
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874731758.jpg?1793222932
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Самая высокая средняя зарплата в России в августе зафиксирована на Чукотке - 220 тысяч рублей, следует из данных статистики, которые изучило РИА Новости. Немного до 200 тысяч рублей не хватило Магаданской области, где средняя зарплата составила 192,9 тысячи рублей. Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами. В среднем по России трудовые доходы в августе составили 103 тысячи рублей, что больше показателя годом ранее на 9,8%.
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192
40
192
40
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5
4.7
96
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192
40
192
40
россия, общество , магаданская область
РОССИЯ, Общество , МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
00:28 29.10.2026
 
Самая высокая средняя зарплата в России в августе зафиксирована на Чукотке

Самая высокая средняя зарплата в России в августе зафиксирована на Чукотке

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Самая высокая средняя зарплата в России в августе зафиксирована на Чукотке - 220 тысяч рублей, следует из данных статистики, которые изучило РИА Новости.
Немного до 200 тысяч рублей не хватило Магаданской области, где средняя зарплата составила 192,9 тысячи рублей.
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами.
В среднем по России трудовые доходы в августе составили 103 тысячи рублей, что больше показателя годом ранее на 9,8%.
 
РОССИЯОбществоМАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
 
 
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