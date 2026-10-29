https://1prime.ru/20261029/defitsit-874769204.html

Дефицит бюджета в 2027 году планируется покрывать внутренними ресурсами

Дефицит бюджета в 2027 году планируется покрывать внутренними ресурсами - 29.10.2026, ПРАЙМ

Дефицит бюджета в 2027 году планируется покрывать внутренними ресурсами

Дефицит бюджета в 2,2% ВВП в следующем году планируется покрывать за счет внутренних ресурсов, на внешние рынки страна не выходит, заявил вице-премьер - министр | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T16:29+0300

2026-10-29T16:29+0300

2026-10-29T16:29+0300

финансы

антон силуанов

госдума

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874769204.jpg?1793280585

МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Дефицит бюджета в 2,2% ВВП в следующем году планируется покрывать за счет внутренних ресурсов, на внешние рынки страна не выходит, заявил вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов. "Основными источниками (финансирования - ред.) дефицита предусматривается, конечно, внутренний ресурс. Мы на внешние рынки не выходим... поэтому будем опираться на наши собственные ресурсы", - сказал он в интервью ИС "Вести". Силуанов напомнил, что дефицит российского бюджета в следующем году составит 2,2% ВВП. "Финансовый рынок у нас самодостаточен и предоставляет необходимый объем денежных средств для финансирования источников дефицита бюджета", - добавил он. Ранее в четверг Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, внесенный правительством. Второе чтение запланировано на 19 ноября. Расходы бюджета в 2027 году планируются на уровне 48,8 триллиона рублей, доходы - 43,3 триллиона. На 2028 и 2029 годы расходы запланированы в 50,9 триллиона и 53,9 триллиона рублей, доходы - 45,8 триллиона и 48,6 триллиона соответственно. В результате дефицит бюджета в 2027 году ожидается на уровне 2,2% ВВП, а в следующие два года он сократится до 1,9% ВВП.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, антон силуанов, госдума