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Дефицит бюджета в 2027 году планируется покрывать внутренними ресурсами - 29.10.2026, ПРАЙМ
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Дефицит бюджета в 2027 году планируется покрывать внутренними ресурсами
Дефицит бюджета в 2027 году планируется покрывать внутренними ресурсами - 29.10.2026, ПРАЙМ
Дефицит бюджета в 2027 году планируется покрывать внутренними ресурсами
Дефицит бюджета в 2,2% ВВП в следующем году планируется покрывать за счет внутренних ресурсов, на внешние рынки страна не выходит, заявил вице-премьер - министр | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T16:29+0300
2026-10-29T16:29+0300
финансы
антон силуанов
госдума
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874769204.jpg?1793280585
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Дефицит бюджета в 2,2% ВВП в следующем году планируется покрывать за счет внутренних ресурсов, на внешние рынки страна не выходит, заявил вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов. "Основными источниками (финансирования - ред.) дефицита предусматривается, конечно, внутренний ресурс. Мы на внешние рынки не выходим... поэтому будем опираться на наши собственные ресурсы", - сказал он в интервью ИС "Вести". Силуанов напомнил, что дефицит российского бюджета в следующем году составит 2,2% ВВП. "Финансовый рынок у нас самодостаточен и предоставляет необходимый объем денежных средств для финансирования источников дефицита бюджета", - добавил он. Ранее в четверг Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, внесенный правительством. Второе чтение запланировано на 19 ноября. Расходы бюджета в 2027 году планируются на уровне 48,8 триллиона рублей, доходы - 43,3 триллиона. На 2028 и 2029 годы расходы запланированы в 50,9 триллиона и 53,9 триллиона рублей, доходы - 45,8 триллиона и 48,6 триллиона соответственно. В результате дефицит бюджета в 2027 году ожидается на уровне 2,2% ВВП, а в следующие два года он сократится до 1,9% ВВП.
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финансы, антон силуанов, госдума
Финансы, Антон Силуанов, Госдума
16:29 29.10.2026
 
Дефицит бюджета в 2027 году планируется покрывать внутренними ресурсами

Силуанов: дефицит бюджета в 2,2% ВВП планируется покрывать за счет внутренних ресурсов

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Дефицит бюджета в 2,2% ВВП в следующем году планируется покрывать за счет внутренних ресурсов, на внешние рынки страна не выходит, заявил вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Основными источниками (финансирования - ред.) дефицита предусматривается, конечно, внутренний ресурс. Мы на внешние рынки не выходим... поэтому будем опираться на наши собственные ресурсы", - сказал он в интервью ИС "Вести".
Силуанов напомнил, что дефицит российского бюджета в следующем году составит 2,2% ВВП. "Финансовый рынок у нас самодостаточен и предоставляет необходимый объем денежных средств для финансирования источников дефицита бюджета", - добавил он.
Ранее в четверг Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, внесенный правительством. Второе чтение запланировано на 19 ноября.
Расходы бюджета в 2027 году планируются на уровне 48,8 триллиона рублей, доходы - 43,3 триллиона. На 2028 и 2029 годы расходы запланированы в 50,9 триллиона и 53,9 триллиона рублей, доходы - 45,8 триллиона и 48,6 триллиона соответственно. В результате дефицит бюджета в 2027 году ожидается на уровне 2,2% ВВП, а в следующие два года он сократится до 1,9% ВВП.
 
ФинансыАнтон СилуановГосдума
 
 
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