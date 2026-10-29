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График движения поездов на МЖД изменится в День народного единства

График движения поездов на МЖД изменится в День народного единства - 29.10.2026, ПРАЙМ

График движения поездов на МЖД изменится в День народного единства

График движения поездов на Московской железной дороге изменится в День народного единства, 4 ноября, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T07:57+0300

2026-10-29T07:57+0300

2026-10-29T07:57+0300

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. График движения поездов на Московской железной дороге изменится в День народного единства, 4 ноября, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В 2026 году День народного единства, 4 ноября, приходится на среду. В этот день в Московском транспортном узле поезда будут курсировать по расписанию воскресенья, а 3 и 5 ноября - по обычному графику рабочего дня. В региональных центрах в расписание будут внесены точечные корректировки", - говорится в сообщении. Так, на Казанском направлении 3 ноября вводится дополнительный рейс поезда № 7050 Москва (Казанский вокзал) - Рязань-1. На 4 ноября назначены поезда № 7084 Рязань-1 - Москва (Казанский вокзал) и № 7085 Рязань-1 - Москва (Казанский вокзал). На Горьковском направлении 3 ноября отправится поезд № 7089/7090 Москва (Площадь Трех Вокзалов) - Владимир. На Киевском направлении 3 и 4 ноября дополнительным рейсом проследует поезд № 7005/7006 Москва (Киевский вокзал) - Калуга-1. На 3 ноября назначено отправление поезда № 7023/7024 Калуга-1 - Москва (Киевский вокзал). Поезда № 7025/7026 Москва (Киевский вокзал) - Калуга-1 и № 7027/7028 Калуга-1 - Москва (Киевский вокзал) проследуют 4 ноября. Уточняется, что информация об изменениях в расписании опубликована на официальном сайте Центральной пригородной пассажирской компании и в мобильном приложении "Расписание и билеты ЦППК".

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