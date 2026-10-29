https://1prime.ru/20261029/dohody-874766633.html

Доходы населения США в сентябре выросли на 0,2%

Доходы населения США в сентябре выросли на 0,2% - 29.10.2026, ПРАЙМ

Доходы населения США в сентябре выросли на 0,2%

Доходы населения США в сентябре увеличились на 0,2% в месячном выражении, сообщает бюро экономического анализа министерства торговли страны. | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T15:49+0300

2026-10-29T15:49+0300

2026-10-29T15:49+0300

мировая экономика

сша

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874766633.jpg?1793278189

МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Доходы населения США в сентябре увеличились на 0,2% в месячном выражении, сообщает бюро экономического анализа министерства торговли страны. Потребительские расходы поднялись на 0,5% в месячном выражении. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали роста доходов на 0,3%, увеличения расходов - на 0,6%.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша