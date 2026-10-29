https://1prime.ru/20261029/dohody-874766633.html
Доходы населения США в сентябре выросли на 0,2%
Доходы населения США в сентябре выросли на 0,2% - 29.10.2026, ПРАЙМ
Доходы населения США в сентябре выросли на 0,2%
Доходы населения США в сентябре увеличились на 0,2% в месячном выражении, сообщает бюро экономического анализа министерства торговли страны. | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T15:49+0300
2026-10-29T15:49+0300
2026-10-29T15:49+0300
мировая экономика
сша
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874766633.jpg?1793278189
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Доходы населения США в сентябре увеличились на 0,2% в месячном выражении, сообщает бюро экономического анализа министерства торговли страны.
Потребительские расходы поднялись на 0,5% в месячном выражении.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали роста доходов на 0,3%, увеличения расходов - на 0,6%.
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша
Доходы населения США в сентябре выросли на 0,2%
Доходы населения США в сентябре выросли на 0,2% в месячном выражении
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Доходы населения США в сентябре увеличились на 0,2% в месячном выражении, сообщает бюро экономического анализа министерства торговли страны.
Потребительские расходы поднялись на 0,5% в месячном выражении.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали роста доходов на 0,3%, увеличения расходов - на 0,6%.