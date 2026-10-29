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Доля денежных переводов в доходах населения Узбекистана снизилась

Доля денежных переводов в доходах населения Узбекистана снизилась - 29.10.2026, ПРАЙМ

Доля денежных переводов в доходах населения Узбекистана снизилась

Доля денежных переводов в совокупном доходе населения в Узбекистане в январе-сентябре снизилась до 17,8% по сравнению с 21,5% годом ранее, следует из данных... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T08:30+0300

2026-10-29T08:30+0300

2026-10-29T08:45+0300

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 29 окт– ПРАЙМ. Доля денежных переводов в совокупном доходе населения в Узбекистане в январе-сентябре снизилась до 17,8% по сравнению с 21,5% годом ранее, следует из данных национального комитета по статистике республики, которые изучило РИА Новости. В табличных данных на сайте ведомства в структуре совокупного дохода населения в Узбекистане указывается, что общий объем такого дохода на душу населения за январь-сентябрь текущего года вырос в реальном выражении на 6,2%, до 26,1 миллиона сумов (около 2175 долларов). В январе-сентябре доля денежных переводов, полученных из-за пределов республики, в совокупном доходе населения (с учетом прочих текущих трансфертов) составила 17,8%. Ранее комитет сообщал, что в январе-сентябре 2025 года доля денежных переводов, полученных из-за рубежа, составила 21,5%. При этом более всего от денежных переводов зависят жители Андижанской области – 27,2% в общем объеме трансфертов - и Хорезмской области, 26,9%; в Ташкенте эта доля составила 13,1%. Ранее ЦБ Узбекистана сообщал, что денежные переводы в страну из-за рубежа по итогам первого полугодия выросли на 13% по сравнению с годом ранее, до 9,28 миллиарда долларов. По оценочным данным, доля переводов из России составляет более 70% в общем объеме переводов. В Узбекистане с 38-миллионном населением денежные переводы из-за границы остаются важным источником дохода для семей трудовых мигрантов. По официальным данным узбекской стороны, в настоящее время за рубежом работают более 2 миллионов граждан Узбекистана, в том числе около 1 миллиона – в России.

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