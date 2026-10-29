https://1prime.ru/20261029/dolja-874774569.html

Доля ОФЗ в собственности иностранцев по итогам августа снизилась до 2,9%

Доля ОФЗ в собственности иностранцев по итогам августа снизилась до 2,9% - 29.10.2026, ПРАЙМ

Доля ОФЗ в собственности иностранцев по итогам августа снизилась до 2,9%

Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ в собственности иностранцев по итогам августа снизилась на 0,1 процентного пункта - до 2,9%, следует из материалов... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T18:16+0300

2026-10-29T18:16+0300

2026-10-29T18:16+0300

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ в собственности иностранцев по итогам августа снизилась на 0,1 процентного пункта - до 2,9%, следует из материалов Банка России. Вложения нерезидентов в номинальном выражении при этом снизились за сентябрь до 974 миллиарда рублей с 994 миллиарда. В то же время сам объем рынка ОФЗ в России по состоянию на 1 октября вырос до 34,014 триллиона рублей с 32,988 триллиона месяцем ранее. Ранее, по итогам августа, доля ОФЗ в собственности иностранцев выросла на 0,1 процентного пункта - до 3,2%. По итогам июня она снизилась до минимальных за историю наблюдений 3%.

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